Una nueva filtración de Epic Games ha confirmado que ‘Fortnite’ agregará una nueva skin de la Bruja Escarlata o Wanda Maximoff.

Con el estreno de ‘ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ’ a la vuelta de la esquina, las promociones están a tope, por lo que ‘Fortnite’ ha decidido tener una colaboración.

En nuevas imágenes mostradas por Epic Games, se ha revelado una nueva skin de la Bruja Escarlata -o Wanda Maximoff- para la Temporada 2: Resistencia del Capítulo 3 .

El nuevo atuendo de la Bruja Escarlata es una nueva skin del Universo Marvel que ya son bien conocidas en ‘Fortnite’.

De hecho, hace tan solo unos días se anunció la inclusión del skin de Moon Knight a las filas de ‘Fortnite’.

Epic Games subió las imágenes de la nueva skin de la Bruja Escarlata para ‘Fortnite’

Epic Games ha sido el encargado de filtrar esta nueva skin de la Bruja Escarlata en ‘Fortnite’ a través de su página web durante la madrugada de este 3 de mayo.

Sin embargo, aunque estas imágenes ya fueron borradas, varios insiders la han rescatado y las han subido a redes sociales.

Las imágenes del nuevo skin de la Bruja Escarlata para ‘Fortnite’, solo se pueden apreciar del personaje estando de espaldas .

Skin de la Bruja Escarlata en 'Fortnite' (@iFireMonkey / Twitter )

El skin de la Bruja Escarlata llevaría el nuevo traje de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

En estas nuevas fotos¡, apreciarse que lleva su nuevo atuendo en ‘Fortnite’, mismo que parece estrenará en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Estas filtraciones por parte de Epic Games estarían confirmando que la nueva skin de la Bruja Escarlata ya está terminada y se encuentra dentro de los archivos de ‘Fortnite’.

Es decir que es probable que, tras la nueva actualización de ‘Fortnite’, este skin de la Bruja Escarlata llegue de manera oficial al videojuego de Epic Games.

Cabe señalar que el próximo 5 de mayo se estrena a nivel mundial la película de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Por lo que es probable que esta nueva skin de la Bruja Escarlata en ‘Fortnite’ se estrene ya sea un día antes o el mismo día del estreno de la nueva película de Marvel.