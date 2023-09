El PS VR2 pretende ser la nueva máquina de los sueños de Sony, si bien tiene bastantes juegos interesantes y algunas exclusivas a comentar, Firewall Ultra no es una de ellas.

No es que Firewall Ultra sea un desastre como tal; sin embargo, se siente como un juego añejo, incluso para un medio tan “nuevo” como lo es la realidad virtual.

De hecho, podría ser un gran juego para el primer PS VR; sin embargo, para esta nueva generación se queda bastante corto en sus intenciones.

Principalmente porque explota muy poco lo que significa la realidad virtual, quedándose en interacciones muy básicas.

Firewall Ultra (Sony)

¿Cómo es Firewall Ultra?

Firewall Ultra es un juego de disparos, el cual tiene esencialmente dos modos de juego; un PvP de 4 contra 4, y un PvE cooperativo.

El primer modo de Firewall Ultra es el clásico que todos conocemos por obras como Rainbow Siege Six, donde un equipo defiende una posición y el otro ataca.

Mientras que en el PvE tienes que ir por una serie de objetivos, para después ser salir de la zona mediante un punto de extracción.

Nada fuera de lo normal; pero es al momento de jugar que te das cuenta de las limitaciones que puede tener Firewall Ultra.

Firewall Ultra (Sony)

Pues para ser un juego de PS VR2, se juega muy parecido a un título convencional, pues casi todo lo haces con los controles sin moverte mucho de tu lugar.

El juego te pide pulsar botones, más no interactuar con el entorno; básicamente lo único que harás en realidad virtual es ver a tu alrededor.

Si bien hay cierta integraciones, como usar el eye tracking para navegar en los menús o lanzar granadas a un punto específico, lo cierto es que son pocas para lo que se esperaría de un juego de este tipo.

Vamos incluso para apuntar puedes usar los botones en Firewall Ultra, de hecho es más cómodo que mover las manos de manera “natural”.

Firewall Ultra (Sony)

A esto hay que sumar que Firewall Ultra no te explica nada en realidad, hasta los tutoriales son bastante confusos; pues no dan la orientación que uno esperaría.

Son tales las omisiones que cuando empieces el juego, ni siquiera sabrás cómo buscar una partida; todo lo deberás de intuir por mera prueba y error.

Hablando de las partidas, estás fluctuan mucho, no en términos de rendimiento, sino en cuestiones de jugadores.

Hay horas específicas en que es más fácil encontrar jugadores, lo cual no debería de ser un problema en sí; lamentablente la mala planeación del título hace que esto cobre relevancia.

Firewall Ultra (Sony)

Pues si los equipos no se completan, no podrás jugar nunca; puedes pasar una hora esperando y no entrar en combate porque te hace falta un compañero.

Hasta cuando pasas del lobby de Firewall Ultra, esto es importante, porque si uno de los integrantes ya se aburrió y se sale del juego, saca de manera inmediata a todo el equipo.

Lo cual es un despropósito, pues ningún otro título online que conozcamos hace es tan restrictivo.

¿Cómo se ve Firewall Ultra?

Todos los puntos buenos de Firewall Ultra se los lleva el apartado técnico, el cual ha sido pulido en todos sus aspectos.

Los gráficos de Firewall Ultra son de lo mejor que se ha visto en la naciente historia del PS VR2, lo cual es de destacar pues experimentas todo de primera mano.

Puede ver todos los detalles de las armas, los mapas (pisos, paredes, techos y sus “accidentes”), y hasta de tus compañeros.

Lo mismo va para los efectos de las particulas, disparos y explosiones, todo luce impresionante desde el primer momento.

Firewall Ultra (Sony)

De igual manera se tiene que alabar el trabajo en el apartado de sonido, que también cuenta con un buen desempeño.

Las voces son las adecuadas, ya que se cuenta con doblaje al español. A esto hay que sumar que todo se escucha muy realista durante los tiroteos.

Si tienes muy alto el volumen del PS VR2, es posible que te lleves una sorpresa en tus primeras partidas.

Otra cosa que debemos mencionar es la optimización en las partidas online, pues jamás experimentamos lags, glitches o bugs catastróficos. Hubo ciertos errores; pero nada que te sacara de la experiencia.

Firewall Ultra (Sony)

También hay que mencionar que Firewall Ultra usa todas las características del PS VR2; estamos hablando de la retroalimentación háptica, la resitencia de los gatillos y le vibración en el casco.

Lo cual hace que la inmersión se lleve a otro nivel, pues el juego trata de darte la sensación de que de verdad estás en una incursión dentro de una zona enemiga.

Todo esto nos hace pensar que Firewall Ultra salió antes de tiempo, pues tiene un buen planetamiento con el hardware; pero el software flaquea de todos lados.

¿Firewall Ultra vale la pena?

Firewall Ultra es un juego extraño, pues por una parte hace un gran uso del hardware y su rendimiento es muy bueno; mientras que por otro todo el software es deficiente.

Parece que como si Firewall Ultra hubiera sido pensado para formatos tradicionales y de último minuto lo pasaron a PS VR2.

Además está el hecho de que cuenta con microtransacciones, las cuales no están del todo habilitadas, lo que hace que la progresión sea bastante frustrante.

Recomendamos probar otras opciones del PS VR2 antes de fijarte en Firewall Ultra, pues es posible que te decepcione.