‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ vienen a hacer aún más grande (en todo sentido) la popular saga RPG de Nintendo.

‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ es una historia alterna a ‘Fire Emblem: Three Houses’; por lo que si estás perdido en la saga, no tienes nada de qué preocuparte.

Esto debido a que la historia de ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ no tiene nada que ver con su antecesor, salvo en alguno que otro apartado.

Como es de esperarse de un juego de esta franquicia, ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ es extenso, muy extenso; algo que agradará a los fans que gustan de títulos de varias horas de duración.

Siendo algo curioso pues ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ parece apelar un poco más a la acción que otras de las entregas; aunque con un estilo bastante peculiar.

A continuación te daremos todos los detalles alrededor de ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’.

¿Cómo es ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’?

Desde el momento en que inicias ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’, tendrás que tomar decisiones importantes que definirán cómo experimentarás la aventura.

Lo primero es la dificultad, teniendo tres opciones a elegir: Fácil, Normal y Difícil. Posteriormente deberás elegir entre dos modalidades de tutorial, siendo éstas el modo Meticuloso y el modo Rápido y Directo.

Si es la primera experiencia que tienes con ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ o títulos del estilo, te recomendamos el modo Meticuloso, pues te explicará a detalle todo el sistema de juego.

No obstante, a veces la cantidad de tutoriales y explicaciones puede llegar a cortar el ritmo de las batallas en ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’.

Si ya has jugado anteriormente algún título “Warriors” o no tiene mucha paciencia, es más recomendable el modo Rápido y Directo, donde únicamente aparecen los tutoriales más elementales de ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’.

Asimismo, podrás decidir entre jugar en modo Novato y modo Clásico. En el modo Novato los personajes reviven constantemente; el modo Clásico añade más dramatismo, pues a partir del capítulo 4 no habrá resurrección.

Por si esto no fuera suficiente, ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ te dará otras dos elecciones: el género del personaje principal (Shez) y de su antagonista (Byleth), pareciera algo simple pero la actuación en las voces de cada uno le añade un sello muy particular.

Una vez finalizado lo anterior, por fin ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ dará inicio y tendrás tu primer combate que es básicamente un tutorial sobre la dinámica del juego.

¿Cómo se juega ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’?

A pesar de ser un título de acción, ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ basa sus mecánicas en el RPG clásico; conforme vayas avanzando irás subiendo de nivel, tendrás mejores armas y más habilidades.

Cada pelea de ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ tendrá objetivos específicos, que irán cambiando según los vayas superando; por ejemplo, primero puede que tengas que capturar una base enemiga y después derrotar a un enemigo en particular.

Al terminar cada batalla de ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ obtendrás un rango acorde al tiempo que hayas tardado en completar la misión, la cantidad de unidades derrotadas, el daño sufrido; siendo S el rango más alto.

También al personaje que haya contribuido más se le asignará el rango de As, dándole puntos de experiencia extra. Es importante mencionar que a lo largo de los combates podrás cambiar entre personajes según sea tu estrategia o conveniencia.

En ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ no se puede interactuar mucho con los escenarios al momento de la batalla, sólo podrás golpear algunos jarrones que te dan items.

Otra cosa a señalar de ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ es que parte de las mecánicas de juego se alinean con la trama, que te obliga a elegir entre una de las tres casa principales.

Dependiendo cuál elijas serán los personajes que puedas utilizar y los eventos que se presenten; por lo que si eres muy curioso te recomendamos darte el tiempo y jugar las tres rutas posibles.

Además, cada miembro de las tres casas de ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ tiene su propia personalidad, haciendo que la experiencia sea distinta.

También a lo largo de ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ tendrás conversaciones con los distintos personajes y en algunas ocasiones se te presentarán opciones para responder.

Según sea la respuesta que elijas podrás estrechar lazos o no con tus aliados y esto te ayudará a que haya mayor compatibilidad con ellos al momento de combatir.

¿Vale la pena ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’?

Si te gustan los juegos con historias interesantes donde además de pelear, hay que estar atento a los diálogos y entablar conversaciones, ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ te va a encantar.

Estamos hablando de un juego digno de su franquicia madre, pues a pesar de tomar otro rumbo, ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ no pierde un ápice de la esencia de su saga

‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ cuenta con un sistema de juego dedicado, grandes cantidades de acción y mucho, mucho texto, como todos los ‘Fire Emblem’.

Ahora que si eres un jugador que prefiere tener más acción y combates cada segundo, ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ te podría resultar un poco cansado en algunos momentos.

Sobretodo por el hecho de que ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ gasta mucho de su tiempo en las conversaciones y que, para conocer toda la historia, lo debes de jugar 3 veces.

Cabe mencionar que ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ es compatible con Amiibo y también, si adquieres la versión digital del juego, recibirás la visita de un búho que te dará un item de gran ayuda en tu aventura.