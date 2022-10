¡El fin de una era! Llega el FIFA 23, el último videojuego de EA Sports que llevará el nombre del máximo organismo rector del futbol internacional, después de 30 años de relación que prácticamente vio crecer a millones de jugadores.

Fue el pasado 10 de mayo cuando se dio a conocer que EA Sports FC será el nuevo nombre de la franquicia, dejando de lado su historia de tres décadas junto a FIFA, aunque probablemente muchos lo sigan llamando de esa manera.

La edición del 2023 es una que cumplirá con las expectativas de los fans, sobre todo a los de las consolas de nueva generación, en lo que es un buen cierre de esta era para dar paso a una nueva que comenzará a partir del próximo año.

Esta entrega también es especial por la importancia que le da al futbol femenino. Si bien ya son varios años en donde el balompié femenil está presente, en este año lo está más que nunca.

Por primera vez en la historia del la entrega de EA Sports, se podrá jugar con clubes femeninos, pues cuenta con las licencias de la Barclays FA Women’s Super League (Inglaterra) y la Division 1 Arkema (Francia), las dos ligas más importantes del mundo en el futbol femenil.

FIFA 23

Hypermotion2, la gran novedad de FIFA 23 para las nuevas consolas

Sin duda lo que más expectativa ha generado en los meses previos al lanzamiento del FIFA 23, es la nueva jugabilidad ‘ultra realista’ que promete las animaciones más realistas y de mayor calidad que jamás se hayan visto en un título de FIFA bajo EA Sports.

El Hypermotion2 consistió en recopilar datos de capturas de movimiento de dos partidos completos y cinco sesiones de entrenamiento con equipos profesionales, incluyendo la primera captura de movimiento de un partido femenino.

Y así es, el nuevo FIFA 23 da una experiencia de juego mucho más realista, sobre todo a la hora de que el balón impacte en los jugadores, por ejemplo, un rebote tendrá mucha más lógica a donde vaya direccionado dependiendo la parte del cuerpo del jugador en el que haya rebotado.

Pero también en detalles mínimos que hacen notar que EA Sports hizo un gran trabajo, como por ejemplo los dedos del portero al despejar disparos o la mecánica al cortar centros ante la disputa de los delanteros, así como la forma del césped cuando los jugadores se barren para intentar robar el esférico.

Cabe aclarar que el nievo Hypermotion2 es una apuesta exclusiva para las consolas de nueva generación PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia y PC.

FIFA 23

Modos de Juego en el FIFA 23

El FIFA 23 tiene diversas modos de juego, entre los que destacan los Modos de Juego Rápido, en dónde podrás elegir entre jugar un partido amistoso, disputar torneos, probar tus habilidades y hasta jugar en la arena se practica, en dónde pondrás a prueba tus mejores movimientos.

Destaca que podrás jugar partidos bajo el marco de la UEFA Champions League y la Conmebol Copa Libertadores, los dos torneos continentales ma importantes del mundo.

Volta Football

También está el ya famoso, y favorito de muchos, el Volta Football, en el cual podrás jugar partidos estilo “callejeros” recordándonos los mejores momentos de cuando existía el FIFA Street.

Desde jugar 3 vs 3 sin portero, 4 vs 4 sin portero, 4 vs 4 con portero, 5 vs 5 con portero y el FUTSAL, un partido donde se siguen las reglas oficiales de esta especialidad, con equipos y jugadores reales en estadios sin paredes.

Modo Carrera y Director Técnico

Por supuesto está el más que conocido por todos Modo Carrera, en el que podrás tomas las riendas de tu equipo, ya sea como entrenador o como jugador. Tú eliges.

En el modo Director Técnico tendrás la responsabilidad de controlar todos los aspectos de tu club, tanto a nivel deportivo, con fichajes y venta de jugadores así cómo la estrategia en tu alineaciones y manejo de plantillas, hasta a nivel financiero, manejando contratos y salarios de futbolistas, uno que otro en modo diva que tendrás tomar decisiones drásticas, darle las llaves del equipo o demostrar que nadie está por delante del escudo.

Si lo quieres hacer dentro de la cancha, entonces debes hacerlo como jugador, comenzando como un joven prodigio, pasando de ser un completo desconocido al mejor jugador del mundo y por qué no de la historia. Cómo si se tratase de un Zinedine Zidane, podrás retirarte en el momento que tú lo desees y seguir tu camino en el mundo del fútbol, ahora como entrenador.

Modo FIFA Ultime Team (FUT)

No podría faltar el ya más que conocido FIFA Ultime Team (FUT), el gran favorito de los fans para jugar en línea, creando un equipo de ensueño con los mejores jugadores del mundo.

En 14 años de historia del FUT, ahora en el FIFA 23 viene una con un nuevo sistema de química, el cual ya no depende tanto de los jugadores que estén al lado de otro, sino de cómo sea el equipo inicial.

Otra novedad es la alianza que FIFA hizo con Marvel para regresar a grandes cracks mundiales al videojuego, pero bajo una imagen de superhéroes.

Están los casos de Landon Donovan prácticamente como un Capitán América, Diego Forlán como ‘Sunstrike’ y hasta Rafael Márquez con su emblemático apodo como ‘El Kaiser de Michoacán.

FIFA 23

Liga MX, ausente en el FIFA 23

Hay una mala noticia para los fans mexicanos que compren el FIFA 23, pues en esta edición, por primera vez en muchos años, no contará con la licencia de la Liga MX, por lo que no podrán jugar con equipos populares como América, Chivas, Cruz Azul o Pumas.

Cabe recordar que la Liga MX decidió llegar a un acuerdo con Konami para ser exclusiva de eFootball, pero además obligando a todos sus equipos a hacerlo, incluyendo a los que tenían alianza con FIFA y EA Sports, como los casos de Tigres y Pumas, entre otros.

Sin embargo, el fan del futbol europeo podrá seguir jugando con los mejores equipos del Viejo Continente, añadiendo que podrán jugar bajo el marco de la flamante UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo.

Comentaristas y Soundtrack

Los comentaristas para esta edición de FIFA 23, la última antes de la llegada del EA Sports FC, vuelven a ser Fernando Palomo como narrador y y Luis Alberto ‘Matador’ Kempes como analista.

Si bien se extrañan estas voces en los partidos oficiales de la UEFA Champions League, la realidad es que parece que ES Sports ya debe de pensar en un cambio para su próxima entrega.

En cuanto al soundtrack es nutrido e internacional, pues son más de 100 canciones que representan a 34 países.

Destaca la presencia de Bad Bunny, Rosalía, Jack Harlow, Phoenix, Yeah Yeah Yeahs, entre muchos otros.