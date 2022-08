Este viernes 26 de agosto tras el anuncio de la subida de precio del PlayStation 5 en México llega una buena noticia para los fans y es que God of War Ragnarök se encuentra en descuento en una conocida tienda en línea.

La nueva entrega de Kratos y su hijo bajan su precio en preventa para la PS4 y PlayStation 5. Ahora los puedes apartar en un costo menor a su lanzamiento oficial.

Además el God of War Ragnarök en cada versión no varia en contenido, así que si no planeas comprarte la nueva consola de Sony podrías animarte a adquirir la versión de PS4 que está en su descuento más bajo hasta la fecha.

God of War Ragnarök tiene un super descuento en Amazon

El nuevo juego de Santa Monica Studio saldrá el 9 de noviembre de 2022 y actualmente en la tienda en línea de Amazon se puede apartar con un gran descuento del 15%.

Sin embargo, el precio de descuento varia dependiendo de si elijas la versión de PS4 o la de Playstation 5.

God of War Ragnarök (PS4)- 1, 189 pesos

God of War Ragnarök (Playstation 5) -1, 444 pesos

Además, una de las comodidades de adquirir este videojuego en Amazon es que el envío es gratis para todos los usuarios que tengan sucripción de Amazon Prime y pueden disfrutar el nuevo God of War Ragnarök desde su fecha de salida.

¿Cómo comprar el nuevo God of War Ragnarök?

Para adquirir este título en descuento primero que nada deberás ingresar a la página de Amazon México, a través de www.amazon.com.mx.

Ingresa en el buscador “god of war ragnarok” En la parte de resultados se señala la versión de color verde. Selecciona Playstation 5 o PS4 dependiendo de la consola que tengas en casa. Da click en “Pedir en preventa ahora” Llena los datos de tu Dirección de envío Llena los datos del Método de Pago Da click en Realiza tu pedido y paga

Listo ya tendrás apartado tu copia del videojuego God of War Ragnarök con un precio de descuento de salida.

Una cosa que cabe aclararar es que el pago no se realiza al momento, sino hasta que se lance el videojuego oficialmente o sea el próximo 9 de noviembre.