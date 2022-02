Fennec Shand y Krrsantan de ‘The Book of Boba Fett’ ya están en ‘Fortnite’, los personajes hicieron su arribo al juego con el final de la serie de Disney+.

Tanto Fennec Shand y Krrsantan de ‘The Book of Boba Fett’ se pueden adquirir en la Tienda de Objetos de ‘Fortnite’ desde el pasado 8 de febrero de 2022, por tiempo limitado.

Fennec Shand y Krrsantan se pueden adquirir individualmente o con el lote “Cazarrecompensas” que forma parte de la colaboración entre ‘The Book of Boba Fett’ y ‘Fortnite’.

Fennec Shand en 'Fortnite' (Epic)

Estos son los objetos de Fennec Shand y Krrsantan que llegan a ‘Fortnite’:

Atuendo “Fennec Shand”

Mochila Retro “Sello del mitosaurio” (incluida con el Atuendo “Fennec Shand”)

Planeador “Nave de Fennec”

Gesto “El camino así es”

Atuendo “Krrsantan”

Mochila Retro “Símbolo del clan Hutt” (incluida con el atuendo “Krrsantan)

Como pueden ver, el lote de Fennec Shand y Krrsantan es muy diferente al que se liberó anteriormente con ‘The Book of Boba Fett’.

Se espera que Fennec Shand y Krrsantan de ‘The Book of Boba Fett’ estén disponibles en ‘Fortnite’ durante unas semanas antes de ser retirados.

El protagonista de ‘The Book of Boba Fett’ también regresa a ‘Fortnite’

Si Fennec Shand y Krrsantan no te son suficientes para satisfacer tu hambre de ‘The Book of Boba Fett’, el protagonista de la historia también estará disponible en ‘Fortnite’.

Así es, nos referimos a el mismo Boba Fett, con su atuendo salido directamente de ‘The Book of Boba Fett’, como se vio en diciembre de 2021, cuando fue liberado en ‘Fortnite’.

Boba Fett en Fortnite (Epic Games)

El atuendo “Boba Fett” se puede adquirir en la Tienda de Objetos de ‘Fortnite’ por separado o con todo el lote, el cual incluye:

Mochila retro “Mochila cohete Z-6″

El pico “Vara Gaffi”

El planeador “Nave estelar de Boba Fett”

El gesto “Computadora de objetivo en línea”

Como con Fennec Shand y Krrsantan, se espera que Boba Fett esté disponible unas semanas antes de ser retirado nuevamente de la tienda de ‘Fortnite’.