La primera temporada de ‘The Book of Boba Fett’ sorprende con su capítulo final y fans lo celebran en redes sociales.

Este miércoles 9 de febrero, la serie de Star Wars, ‘The Book of Boba Fett’ ha llegado a su fin con el séptimo capítulo titulado ‘ In the Name of Honor ’, en donde al fin el conflicto explota.

Este episodio da paso por fin a lo que vendrá en la tercera temporada de ‘ The Mandalorian ’, una de las series más esperadas por los fans del universo Star Wars.

Esto ha hecho sin duda que los fans reaccionen al final de temporada de ‘The Book of Boba Fett’ y al tan esperado capítulo final.

Usuarios aplauden la serie de ‘The Book of Boba Fett’

Luego de que el séptimo y último capítulo de la serie de Star Wars, ‘The Book of Boba Fett’ se estrenara en el servicio de streaming de Disney+, los usuarios no han tardado en calificar el nuevo episodio.

Esto pese a que solamente lleva unas cuantas horas de estreno en Disney+ pero, las emociones que generaron los últimos dos capítulos pasados, hicieron que la expectativa en torno a ‘The Book of Boba Fett’ aumente.

Y es que, de acuerdo a la crítica y los propios usuarios, los primeros 4 episodios de ‘The Book of Boba Fett’ se tornaron bastante lentos en desarrollar la trama en combinación con flashbacks del cazarrecompensas.

Sin embargo, a partir de la aparición del Mandaloriano (Pedro Pascal) , las cosas se tornaron interesantes en ‘The Book of Boba Fett’.

Reacciones al último episodio de 'The Book of Boba Fett' (Especial)

Reacciones al último episodio de 'The Book of Boba Fett' (Especial)

Reacciones al último episodio de 'The Book of Boba Fett' (Especial)

Usuarios esperan con ansias la tercera temporada de ‘The Mandalorian’

El estreno del último capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ ha traído nostalgia a todos aquellos que esperaban un reencuentro entre Grogu y Mando, protagonistas de ‘The Mandalorian’.

Es por esto que, al llegar el tercer episodio, los fans han reaccionado de manera positiva en redes como Twitter.

Especialmente tras las pistas que ‘The Book of Boba Fett’ deja para lo que vendrá en la tercera temporada de ‘The Mandalorian’.

Muchos de los usuarios de redes ya han estado clamando por más historias sobre ‘The Mandalorian’ tras el final de temporada de ‘The Book of Boba Fett’.

De momento no se ha confirmado una segunda temporada para ‘The Book of Boba Fett’ ya que el resultado no fue el que se esperaba pese a tener como protagonista a uno de los personajes originales de las primeras trilogías.

Solo quedará esperar la ficha final de salida de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’ , misma que algunos apuntan, llegaría a finales de este 2022.

Reacciones al último episodio de 'The Book of Boba Fett' (Especial)