‘Eternals’ explicará porque no combatieron contra Thanos

La próxima película de Marvel Studios , ‘Eternals’ llegará a las salas de cine tras el estreno de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ y, una de las grandes incógnitas es el porqué no ayudaron a detener a Thanos.

De acuerdo con Entertainment Weekly , ‘Eternals’ resolverá la duda del porqué este nuevo grupo de superhéroes no intervino cuando Thanos llegó a la Tierra en ‘ Avengers: Infinity War’ (2018).

Una parte de la premisa de ‘Eternals’, dirigida por Chloé Zha o explica que, una de las misiones de este grupo de superhéroes del UCM es centrarse en los Deviants y no interferir con los asuntos humanos.

Aunque no explica mucho de las razones más allá de este sencillo planteamiento, ‘Eternals’ explorará el principio de origen de estos superhéroes.

Thanos, el villano del Universo Cinematográfico de Marvel. (Disney)

‘Eternals’ dará una mirada al pasado

Por lo que se ha podido ver en los tráilers y ahora en la entrevista con EW, ‘Eternals’ dará una mirada al pasado desde el comienzo de la civilización humana.

Además, de acuerdo con los productores de ‘Eternals’, esta película tendrá un gran efecto dominó para las futuras películas y proyectos de Marvel Studios en su era post Thanos.

Especialmente tras ser abierto el multiverso en el final de la serie de ‘Loki’, quien además ha presentado al nuevo villano de Marvel: Kang el conquistador , interpretado por Jonathan Majors.

Ahora solamente quedará ver cómo es que ‘Eternals’ entra en la línea temporal -o las diversas líneas- que Marvel planea explorar en la llamada Fase 4 del UCM.

‘Eternals’ será un estreno exclusivo de cines

Como ya se veía venir, el estreno de ‘Eternals’ s erá única y exclusivamente en salas de cine tras el fracaso vivido con ‘Black Widow’ y su demanda interpuesta por la protagonista, Scarlett Johansson.

De momento, se espera que el próximo 2 de septiembre del 2021 se estrene la nueva película de Marvel, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’.