El grupo conservador "One Million Moms" llamó a boicot en contra de la película 'The Eternals', de Marvel, porque mostrará un beso gay.

El grupo conservador, "One Million Moms", de Estados Unidos, llamó a boicotear la película 'The Eternals' de Marvel, esto debido a que el filme mostrará el primer beso de una pareja gay en la historia del MCU; algo que no ha sido bien recibido por ciertas personas.

Presentación de The Eternals en Comic Con 2019 ALBERTO E. RODRIGUEZ/Disney

De acuerdo con el comunicado que lanzaron las madres de familia que conforman la organización, piden que la gente no vaya a ver la película, además de recaudar firmas para que Disney y Marvel cambien el contenido de la obra.

Mencionan que Marvel ha perdido el camino, apelando a lo "políticamente correcto", en lugar de crear obras con un tono más familiar, que es lo que este grupo espera de las producciones de la Casa de las Ideas.

"One Millon Moms" atacaron anteriormente a DC Comics

Marvel y sus producciones no han sido el único objetivo del grupo "One Million Moms", anteriormente centraron sus esfuerzos en la cancelación de 'Lucifer', serie de Fox y Netflix basada en la novela gráfica homónima de DC Comics.

En su momento, las madres de familia señalaron que el show glorificaba la figura del Diablo, al cual se le atañen características humanas, presentándolo como una buena persona y no cómo el avatar del mal, según la religión judeocristiana.

Lucifer Facebook LuciferonFOX

No obstante, su reclamo no funciono, pues 'Lucifer' tuvo un gran recorrido en Fox, para posteriormente llegar a Netflix; actualmente se está produciendo la quinta y última temporada del show.

Hay que mencionar que "One Million Moms" está constituido por madres de familia que también forman parte de la asociación cristiana, American Family Association, que se dedican a velar por los valores adecuados en la sociedad estadounidense.

Con información de Comic Book.