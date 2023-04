Nintendo dio la sorpresa el 28 de abril al anunciar un set de LEGO de Donkey Kong, como parte de su alianza con la juguetera que les ha servido bastante bien.

Debemos de rectificar no es un set de LEGO de Donkey Kong, será toda una colección relacionada al famoso personaje de Nintendo.

En total serán 4 los sets que se tienen preparados:

Donkey Kong’s Tree House Dixie Kong’s Jungle Jam Diddy Kong’s Mine Cart Ride Rambi The Rhino

A diferencia de los sets de Mario, estos no tendrán elementos interactivos como la figura electrónica del fontanero; siendo packs más tradicionales.

Lánzate al lado salvaje con los nuevos sets de aventura LEGO Super Mario y Donkey Kong.



¡Disponibles a partir del 1 de agosto! https://t.co/MVGxqaGVZS pic.twitter.com/ht8XovaqNA — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) April 28, 2023

¿Los sets de LEGO de Donkey Kong llegarán a México?

Para todos los fans de Donkey Kong y Nintendo en México, les alegrará saber que los sets sí estarán disponibles en nuestro país.

Sin embargo, no llegarán completos, LEGO sólo venderá 3 de los sets de Donkey Kong en México . De acuerdo con su tienda en línea.

El paquete que no estará disponible será el de Rambi The Rhino, no se sabe la razón; por el momento, este no aparece listado en el catálogo.

No sabemos si posteriormente será agregado a la tienda en México o se quedará fuera de nuestro país, algo que podría no agradarle a los fans.

Sets de LEGO de Donkey Kong (LEGO)

¿Cuánto costarán los sets de LEGO de Donkey Kong en México?

Los sets de LEGO de Donkey Kong estarán disponibles en México el 1 de agosto de 2023 en tiendas físicas y en línea de la empresa de bloques.

Los precios de los 3 sets de LEGO de Donkey Kong ya están listados en la página:

Donkey Kong’s Tree House: mil 499 pesos

Dixie Kong’s Jungle Jam: 679 pesos

Diddy Kong’s Mine Cart Ride: 2 mil 799 pesos

El set de la casa de Donkey Kong ya se puede apartar en la tienda de LEGO en línea, siendo enviado hasta el mencionado 1 de agosto.

Con los sets de Dixie y Diddy sólo aparece la palabra “próximamente”, es posible que estos paquetes no entren a la preventa y sean liberados hasta la fecha de lanzamiento.

Sets de LEGO de Donkey Kong (LEGO)

Con información de LEGO