Dos años se tardó From Software en lanzar Elden Ring: Shadow of Erdtree, DLC del que fuera el Juego del Año en 2022.

Es un lapso de tiempo casi inaudito para un DLC, los cuales se anuncian incluso antes de que siquiera un juego esté listo; de hecho Elden Ring: Shadow of Erdtree podría calificar con un título aparte.

Pero como siempre From Software hace las cosas a su manera, lo cual es de agradecer, pues nos han dado el que ya es considerado el mejor DLC de la historia.

Una expansión en toda la extensión de la palabra; algo cuidado hasta el más mínimo detalle, que agrega una nueva capa al juego y no un mero extra para sacarle dinero al jugador.

Elden Ring: Shadow of Erdtree (From Software)

¿De qué trata Elden Ring: Shadow of Erdtree?

La trama de Elden Ring: Shadow of Erdtree se desarrolla después de los eventos del juego base, por lo que es necesario haber completado este para acceder al nuevo contenido.

En Elden Ring: Shadow of Erdtree el jugador asume de nueva cuenta el papel del “Tiznado”, el guerrero maldito que debe explorar un mundo oscuro y desolado.

Aquí eres parte de una comitiva que va en búsqueda de Miquella, lo que significa que tu aventura está lejos de terminar, para bien o para mal.

Como siempre, From Software sólo nos da una pequeña parte de la historia, la cual es un gancho para adentrarnos en una nueva aventura.

Elden Ring: Shadow of Erdtree (From Software)

Será deber del jugador desentrañar todo lo que hay detrás de esta curiosa búsqueda, así como las verdaderas intenciones de nuestros compañeros de armas.

De nueva cuenta en Elden Ring: Shadow of Erdtree deberás de prestar atención a tus alrededores, a los personajes que te encuentras y todos los elementos que consigues en tu aventura.

Pues gracias a esto podrás descifrar la trama de Elden Ring: Shadow of Erdtree; la cual es igual de rica e intrigrante que la del juego base.

Como siempre el estudio de desarrollo pulió su escritura al máximo, con los conceptos dados por el ya reconocido George R. R. Martin.

Elden Ring: Shadow of Erdtree (From Software)

Lo cual nos da una vez más de un amalgama pocas veces visto en el mundo del videojuego que todo fan debe de experimentar.

¿Cómo se juega Elden Ring: Shadow of Erdtree?

El corazón de Elden Ring: Shadow of Erdtree es su jugabilidad desafiante, algo que ya es sello de la casa por parte de From Software.

En Elden Ring: Shadow of Erdtree combate sigue los estatutos del juego base, lo que lo hace implacable, con una variedad de armas, hechizos y habilidades para dominar.

Sin embargo, se han añadido cambios significativos con respecto al título de 2022.

De lo primero que te darás cuenta es de la flexibilidad que ahora tienen las monturas y combate a caballo.

Elden Ring: Shadow of Erdtree (From Software)

En la expansión, puedes montar diferentes tipos de criaturas, las cuales no solo te permiten moverte más rápido sino también luchar mientras sobre ellas. Lo cual le da un giro estratégico al gameplay.

Como ya mencionamos Elden Ring: Shadow of Erdtree agrega nuevas habilidades y hechizos. Desde invocar tormentas de fuego hasta desencadenar ataques devastadores.

Dependiendo la clase que tengas, podrás experimentar algunos movimientos extra en tu arsenal, lo cual te da una nueva forma de entender el juego.

A lo anterior hay que sumar que Elden Ring: Shadow of Erdtree agrega las mecánicas de luz y oscuridad.

Elden Ring: Shadow of Erdtree (From Software)

El Reino de las Sombras está constantemente en un estado de cambio entre la luz y la oscuridad. Esto afecta la jugabilidad: algunos enemigos son más fuertes en la oscuridad, mientras que otros son vulnerables a la luz.

Lo cual te permite pensar mejor tus movimientos antes de lanzarte a la batalla, además de que modifica de manera sustancial el reto, pues ahora tu eliges de cierta forma, qué tan difícil o fácil será el título.

Y claro, no podemos olvidar que en Elden Ring: Shadow of Erdtree tienes un nuevo mapa para explorar; prácticamente es un juego completamente nuevo el que nos ha entregado From Software.

Cada rincón del Reino de las Sombras oculta secretos, atajos y tesoros; prácticamente no hay lugar al que no puedas acceder, además de que no estás atado a algo predeterminado.

Elden Ring: Shadow of Erdtree (From Software)

Pues se mantiene la mecánica de libertad casi absoluta, donde vas y progresas de la forma que quieras, ya que no hay un único camino para completar tu misión en Elden Ring: Shadow of Erdtree.

¿Cómo se ve Elden Ring: Shadow of Erdtree?

Los gráficos de Elden Ring: Shadow of Erdtree son impresionantes, manteniendo el nivel del juego base; aunque sin ir más allá, hay que decirlo.

El mundo de Elden Ring: Shadow of Erdtree está lleno de detalles, desde las ruinas antiguas hasta los bosques sombríos.

La iluminación dinámica y los efectos climáticos crean una atmósfera inmersiva, que ya estaba presente en el original; pero que aquí se acentúa.

Sin duda la gente de From Software sabe perfectamente lo que hace en cada uno de los su juegos.

Elden Ring: Shadow of Erdtree (From Software)

Además de que se mantiene la localización en español, por lo menos en lo que se refiere a los subtítulos, porque el audio sigue con voces en inglés.

Las cuales hay que decirlo, son muy buenas y le ponen la cereza del pastel a toda la ambientación medieval europea del juego.

En cuanto al desempeño, Elden Ring: Shadow of Erdtree se ejecuta sin problemas en las consolas de última generación y en PC.

From Software ha optimizado Elden Ring: Shadow of Erdtree para ofrecer una experiencia fluida y sin interrupciones.

Elden Ring: Shadow of Erdtree (From Software)

Por lo menos en nuestra experiencia, no encontramos bugs o glitches que nos arruinaran el juego.

¿Vale la pena Elden Ring: Shadow of Erdtree?

Obviamente si eres fan del original, es una obligación experimentar Elden Ring: Shadow of Erdtree.

Elden Ring: Shadow of Erdtree es una obra que amplía el legado de From Software de gran manera.

Su combinación de narrativa intrigante, jugabilidad desafiante y gráficos impresionantes lo convierte en un imprescindible.

El único problema real que le vemos es que no lo puedes experimentar si no cumples con ciertos requisitos del título base; fuera de esto, es posible que estemos nuevamente ante el candidato a derrotar como Juego del Año.