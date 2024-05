The Acolyte estrena nuevo tráiler en el Día de Star Wars que revela la fecha de estreno para la esperada serie.

Hoy 4 de mayo es el Día de Star Wars y para celebrarlo tenemos nuevo tráiler de The Acolyte.

Serie de The Acolyte que se unen a la saga con una nueva historia y personajes jedis, así como varios secretos del pasado.

¿Cuándo se estrena The Acolyte? Así confirma su fecha en el Día de Star Wars

Confirmando su fecha de estreno en el Día de Star Wars, la esperada serie de The Acolyte llegará el próximo 4 de junio de 2024.

Asimismo el estreno de The Acolyte será a través de la plataforma de streaming de Disney+ c on dos primeros episodios.

Luego continuará The Acolyte estrenando un episodio a la semana todos los martes hasta completar los 8 que conformarán esta primera temporada el 16 de julio.

Este es el nuevo tráiler de The Acolyte que se estrenó en el Día de Star Wars

El nuevo tráiler de The Acolyte que se estrenó en el Día de Star Wars nos da un adelanto más de lo que veremos en la esperada serie de la saga de La Guerra de las Galaxias.

Tráiler de The Acolyte que centra su trama con un oscuro asesino de jedis, mientras que la historia se desarrolla durante la época de la High Republic.

La cual está ubicada 100 años antes del Episodio I de Star Wars , que muestra el mayor esplendor de la Orden Jedi.

Época en las galaxias en donde los Siths son un mito tras ser derrotados y los jedi dominan esta galaxia, pero que tendrán que enfrentarse al misterioso a sesino con el lightsaber rojo.

Este es el elenco de The Acolyte con nuevo tráiler que se estrenó en el Día de Star Wars

El elenco de The Acolyte es totalmente nuevo, pero con varias caras conocidas del cine y la televisión que llegan con nuevos personajes para la saga que crece con este nuevo tráiler que se estrenó en el Día de Star Wars

Con ello el reparto de actores que veremos en la serie The Acolyte son:

Amandla Stenberg de 25 años como Mae

Lee Jung-jae de 51 años como Sol

Manny Jacinto de 36 años como Qimir

Dafne Keen de 19 años como Jecki Lon

Jodie Turner-Smith de 37 años como Mother Aniseya

Rebecca Henderson de 43 años como Vernestra Rwoh

Charlie Barnett de 36 años como Yord Fandar

Carrie-Anne Moss de 56 años como Indara