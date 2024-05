¡Feliz Día de Star Wars! Te damos las 10 mejores frases de La Guerra de las Galaxias para celebrar el 4 de mayo.

Una de las fechas más importantes para los fans de la saga de La Guerra de las Galaxias ha llegado: el 4 de mayo.

Y es que, debido a un juego de palabras con la frase “Que la fuerza te acompañe” (“May the Force be with you” en inglés), una de las más icónicas de la saga Star Wars, el 4 de mayo es conocido desde hace varios años como el “Día de Star Wars”.

¿Lo vas a celebrar? Si es así, a continuación te traemos 10 de las mejores frases de La Guerra de las Galaxias y una que otra idea para el festejo.

Star Wars (Disney/Lucasfilm)

Las 10 mejores frases de La Guerra de las Galaxias para celebrar el 4 de mayo

“Que la Fuerza esté contigo”. – Jan Dodonna “Subestimas el poder del Lado Oscuro”. – Darth Vader “Yo soy tu padre”. – Darth Vader “El lado oscuro de la fuerza es el camino a habilidades que varios consideran nada natural”. – Darth Sidious “Soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo”. – Chirrut Îmwe “Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso”. – Padmé Amidala “El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro”. – Yoda “Únete a mí y juntos dominaremos la Galaxia como padre e hijo”. – Darth Vader “Así es como se gana una guerra. No luchando contra lo que odias, sino salvando lo que amas”. – Rose Tico “Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos”. – Obi-Wan Kenobi

Star Wars (Lucasfilm/Disney)

¡Feliz Día de Star Wars! Aquí unas ideas para celebrarlo si eres fan de la saga

Si te quieres unir a los festejos por el Día de Star Wars, pero no se te ocurre cómo, te tenemos 5 propuestas:

Organiza una maratón de películas de Star Wars con tus amigos o familiares. Puedes verlas en orden cronológico o en el orden que prefieras. Concurso de disfraces: Invita a tus amigos a disfrazarse de sus personajes favoritos de Star Wars y haz un concurso de disfraces. Puedes otorgar premios al disfraz más creativo, al más parecido al personaje original, etc.

