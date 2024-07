Rumbo hacia La Velada del Año 4, El Mariana aún se prepara revelando que gracias a su novia no se rindió.

A través de un entrevista con el streaming español Ibai Llano, de 29 años de edad es como podemos ver a El Mariana en sus los últimos pasos de preparación ante La Velada del Año 4.

Magno evento de La Velada del Año 4 que tendrá lugar este próximo sábado 13 de julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.

Mismo que llevará al streaming mexicano, Osvaldo Palacios Flores, de 25 años de edad y mejor conocido como El Marina a enfrentarse contra el youtuber español Daniel Alonso Góndez conocido como Yosoyplex, de 22 años.

Yosoyplex vs. ElMariana en La Velada del Año 4 (Ibai Llanos)

Una de las partes fundamental en cualquier tema es sin duda es el apoyo de los seres queridos, por lo que streaming El Mariana reconoce que rumbo a La Velada del Año 4, su novia ha sido un gran pilar para este momento.

Asegurando que su novia -de la cual se desconoce su nombre y edad- ha sido la persona que más le ha ayudado en este momento.

“Si yo no me volví loco es gracias a mi novia, justo entre en una relación en la etapa de vente a vivir conmigo… Yo estaba frustrado, en un subidón de altas y bajas de ánimo, pero ella estuvo apoyando, fue parte fundamental de esto”.

Con ello, el streaming mexicano El Mariana contó que su novia ere quién le daba ánimos para levantarse y seguir en sus objetivos para su presentación en La Velada del Año 4,

“Yo me levantaba y no tenía ánimo, y ella me decía “oye levántate vamos que ya falta menos”.

