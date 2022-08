Luego de varios anuncios promocionales, Anime Onegai estrenó el primer capítulo de Dragon Quest: The Adventure of Dai en español latino a través de su plataforma de streaming.

Dragon Quest: The Adventure of Dai es el remake animado de lo que se conoció en México como “Las Aventuras de Fly”, que llegará a través de la señal de Azteca 7.

Si bien la serie ya estaba disponible a través de HBO Max, dicho servicio sólo tiene Dragon Quest: The Adventure of Dai en japonés con subtítulos; de momento Anime Onegai tiene la exclusiva del doblaje al español latino.

Dragon Quest: The Adventure of Dai (Anime Onegai)

Las voces de Dragon Quest: The Adventure of Dai en español latino son las siguientes:

Claudia Motta - Dai

Héctor Mena - Popp

Azul Valadez - Maam

David Allende - Hyunckel

Jessica Ángeles - Leona

A mencionar que a diferencia de otras series de Anime Onegai, Dragon Quest: The Adventure of Dai no fue liberada en una sola exhibición.

Su formato de transmisión será de un capítulo al día, esto debido a que Dragon Quest: The Adventure of Dai se sigue emitiendo en Japón.

La primera versión de Dragon Quest: The Adventure of Dai es muy recordada por fans en México

Como ya mencionamos, Dragon Quest: The Adventure of Dai tuvo una versión en los 90′s, la cual llegó a México bajo el nombre de Las Aventuras de Fly.

Esta versión de Dragon Quest: The Adventure of Dai tuvo un gran recibimiento por parte del público de la época, quien hasta el momento la recuerda con mucho cariño.

Es cierto que no tuvo un impacto tan fuerte, principalmente debido a los cambios de programación y que competía directamente con el fenómeno que sería Dragon Ball.

Las Aventuras de Fly (Square-Enix)

Mucha gente se decepcionó porque Dragon Quest: The Adventure of Dai original cortara su transmisión tras el enfrentamiento con el comandante del Ejército del Súper Dragón.

Años después nos enteraríamos que “Las Aventuras de Fly” nunca fue terminada en Japón debido a diversos problemas de audiencia y presupuesto.

Es por ello que Dragon Quest: The Adventure of Dai es tan importante para muchas personas, pues por fin se podrá ver la historia completa.