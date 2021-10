El cómic ‘Nubia and the Amazons’ de DC presenta a la primera amazona trans en la historia de la editorial y de la Mujer Maravilla.

Esto sucede en el número 1 de ‘Nubia and the Amazons’, donde DC introduce 5 nuevas amazonas a través del “Pozo de las Almas”, un lugar donde el espíritu de las mujeres asesinadas por hombres revive en Themyscira.

Así ‘Nubia and the Amazons’ presenta a Bia, una mujer que entre lágrimas menciona que siempre había querido eso, que su alma fuera parte de una nueva identidad femenina.

Nubia and the Amazons (DC Comics)

Si bien esto se presta a la interpretación, la escritora de DC y encargada de ‘Nubia and the Amazons’, Stephanie Williams, confirma que en efecto Bia es una mujer trans.

En un mensaje en Twitter, al escritora menciona que aunque el cómic se trate de Nubia y su nuevo rol en DC, también es importante establecer que en Themyscira hay lugar para todas las mujeres.

Bia en Nubia and the Amazons (@Steph_I_Will)

Si has leíste Nubia and the Amazons #1. La respuesta a tu pregunta es sí. Hay Amazonas trans. Una de las amazonas nuevas es una mujer trans negra. Stephanie Williams

Que fue algo que ella y la dibujante, Vita Ayala, pensaron desde que DC les dio vía libre para trabajar en ‘Nubia and the Amazons’ como ellas quisieran.

Bia tendrá un papel importante en ‘Nubia and the Amazons’ y el universo DC

Mucha gente, incluida parte de la población LGBTI, no confía del todo en los movimientos como el que DC hace con Bia en ‘Nubia and the Amazons’, pues a veces estos “nuevos personajes” sólo están de relleno.

Sin embargo la misma Stephanie Williams señala que Bia no está sólo para llenar una casilla, su historia será importante en ‘Nubia and the Amazons’ y el universo DC.

Aunque no pudo adelantar mucho debido a que ‘Nubia and the Amazons’ apenas está en su número 1, por lo que aún queda mucho por explorar en la trama.

Stephanie Williams sobre Bia en Nubia and the Amazons (@Steph_I_Will)

Bia tendrá un papel en Themyscira más allá de simplemente existir: no está para maquillar, no es una casilla para marcar, es un personaje de pleno derecho que es importante para su comunidad. Así como las mujeres trans negras son importantes para nosotros en la vida real. Stephanie Williams

La revelación de Bia como la primera amazona trans viene después de que se anunció que Superman (Jonathan Kent) y Robin (Tim Drake) también son parte de la población LGBTI.

Esto como parte de mostrar que el universo DC es uno inclusivo, además de renovar casi toda su plantilla de personajes en torno a las audiencias actuales.

Habrá que ver cómo maneja DC todo este nuevo contenido en sus próximos números, incluidos los de ‘Nubia and the Amazons’.

Con información de Polygon y Twitter.