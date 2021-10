Transexual pide que su cédula tenga una ‘T’, en lugar de ‘H’ o ‘M’

Recientemente se dio a conocer el caso de Mike Nicolás Durán, una persona transexual de nacionalidad colombiana que desea que su cédula tenga una ‘T’, en lugar de una ‘H’ o ‘M’.

Cabe mencionar que Mike Nicolás se ha convertido en la primer persona transexual de Colombia en ser identificado como trans ante el registro civil de su país.

Mike Nicolás tuvo que pasar por una gran batalla legal que duró dos años para que, el pasado 7 de mayo, el registro civil pudiera reconocer finalmente su sexo con una ‘T’.

Durante todo este proceso, contó con el apoyo de los abogados, Alejandro Diez y Manuela Gómez, quienes pertenecen al grupo de sexualidad diversa del consultorio jurídico de la universidad EAFIT.

Pero Mike Nicolás sabe que la lucha no termina ahí, pues desea que su cédula también tenga una ‘T’, para identificarlo como transexual.

Esto debido a que no se identifica como hombre y tampoco como mujer.

“Yo no soy ni hombre ni mujer, soy trans y necesito que mi cédula lo diga para que se respete mi integridad y mi dignidad”

La razón por la desea que su registro también cambie en su cédula es porque en su país, “les piden la cédula para todo”, así que es una forma de continuar solicitando sus derechos.

Además, reitera que cuando acude a algún lugar donde le piden su cédula, la gente no comprende por qué, si ahí se indica que es mujer, en realidad parece hombre.

Así que considera que todos los transexuales deberían tener derecho de que su género sea identificado con una ‘T’, en todos los documentos oficiales.

“Y yo, cada vez que voy a un banco, llego con el miedo de si me van a atender o no, porque cada vez que yo muestro mi cédula, la gente me mira como un bicho raro, como pensando: ‘Acá dice que es mujer, pero usted parece un hombre’.”

Mike Nicolás Durán