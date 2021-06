E3 2021: ¿Dónde ver el Ubisoft Forward?

No hay plazo que no se cumpla y el E3 2021 ya está aquí con el Ubisoft Forward como su primera presentación relevante.

La conferencia de Ubisoft en E3 2021 dará inicio a las 2 de la tarde , hora de la Ciudad de México; siendo un evento pre-grabado como otros del estilo.

Si no quieres perder detalle lo puedes ver a través de los canales oficiales de Ubisoft en YouTube, Twitch, Facebook y Twitter.

O bien acompañarnos a nosotros con la transmisión que te dejamos aquí abajo, para que no tengas que buscar.

Todo indica que será una presentación de máximo una hora con anuncios puntuales y algunas palabras de los desarrolladores.

Aunque no se descarta alguna que otra sorpresa por parte de la francesa para comenzar fuerte en este E3 2021.

¿Qué presentará Ubisoft en E3 2021?

Desde hace ya varios días Ubisoft anunció su alineación oficial para el E3 2021, con dos estrenos y dos juegos lanzados hace tiempo.

La principal estrella del Ubisoft Forward de E3 2021 será ‘Rainbow Six Extraction’, el cual presentará su primer gameplay desde su anuncio en 2019.

Este juego era conocido anteriormente como ‘Rainbow Six Quarantine’ y viene a tratar de replicar el éxito de la anterior entrega de la saga.

También tendremos nuevos detalles de ‘Far Cry 6’ del cual ya vimos un gameplay hace un par de semanas.

‘Assassin’s Creed Valhalla’ mostrará su nueva expansión, lo mismo que ‘Rainbow Six Siege’, el cual podría estar entrando en su última temporada.

Lo que no veremos será nuevos detalles de ‘Prince of Persia: The Sands of Time’, pues su desarrollo aún no está lo suficientemente avanzado.