E3 2021: Los rumores alrededor del evento

Estamos a escasas horas de que E3 2021 de inicio de manera oficial, por ello los rumores cada vez son más fuertes.

Esto a pesar de que varias compañías ya dieron información acerca de lo que presentarán en cada una de las conferencias de E3 2021.

A continuación te presentamos los que han cobrado fuerza; reiteramos que son rumores que pueden no corresponder con las presentaciones.

Beyond Good and Evil 2 y Skull & Bones

Beyond Good and Evil 2 (Ubisoft)

Ubisoft ya señaló que su presentación de E3 2021 enfocará en ‘Assassin’s Creed Valhalla’, ‘Far Cry 6’, ‘Rainbow Six Siege’ y ‘Extraction’.

No obstante, algunos señalan que veremos algo de ‘Beyond Good and Evil 2’ y ‘Skull & Bones’, pues no ha habido una actualización de los mismos.

El primero sigue en desarrollo y el segundo ha sido retrasado indefinidamente; E3 2021 sería el momento ideal para anunciar algo.

Wolfenstein III

Wolfenstein II: The New Colossus (Bethesda)

Xbox y Bethesda se presentarán juntos en E3 2021, lo cual abre el abanico de posibilidades, siendo ‘Wolfenstein III’ una de ellas.

Si bien está más que cantado que ‘Starfield’ se dejará ver en E3 2021, dudamos que Xbox se contente sólo con eso.

Presentar la nueva aventura de Blazko le daría autoridad a la compañía en un campo donde han fallado últimamente: las exclusivas AAA.

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy (Marvel/Disney)

Sabemos que Square-Enix mostrará el nuevo juego de Eidos Montreal en E3 2021, ¿Cuál será ese juego? Muchos apuestan a ‘Guardians of the Galaxy’.

Recordemos que Square cerró un trato con Marvel para hacer juegos de sus personajes, de ahí salió ‘Marvel’s Avengers’.

Desde hace tiempo se habla de otra entrega; pero con ‘Guardians of the Galaxy’. E3 2021 sería el marco ideal para presentarlo.

Switch Pro

Nintendo Switch (Nintendo)

No importa que no haya un fundamento y que Nintendo anunciara que sólo mostrará juegos en E3 2021; se mantienen los rumores acerca del Switch Pro.

Supuestamente Nintendo ahora sí haría el gran anuncio de su nueva consola en E3 2021, siendo la gran sorpresa del evento.

De todo lo aquí mencionado, esto es lo más improbable que veamos en la expo virtual de videojuegos.