A falta de una pequeña presentación de Bandai-Namco en la tarde, Nintendo Direct cerró como siempre las conferencias de E3 2021.

“La Gran N” se presentó con expectativas altas en el E3 2021 con su tradicional Direct, dedicado íntegramente a los juegos del Switch.

Veamos si Nintendo cumplió con lo que se esperaba de ella en este atípico evento virtual de 4 días.

Super Smash Bros. Ultimate

Kazuya Mishima de ‘Tekken’ será el nuevo personaje de ‘Super Smash Bros. Ultimate’.

Life is Strange

‘Life is Strange’ estará disponible en Switch, tanto su colección como su nueva entrega ‘True Colors’.

Super Monkey Ball

Nintendo celebrará el aniversario de ‘Super Monkey Ball’ con un nuevo juego.

Mario Party Superstars

‘Mario Party’ regresa con un juego conmemorativo.

Metroid Dread

La gran sorpresa de la mañana fue la revelación de ‘Metroid Dread’, el cual estará disponible a finales de este 2021.

Shin Megami Tensei V

La saga ‘Shin Megami Tensei’ regresa con una quinta entrega tras el abrumador éxito del spin-off ‘Persona’.

WarioWare Get It Together

Otro regreso inesperado, ‘WarioWare Get It Together’ trae de regreso a la versión negativa de Mario con sus peculiares minijuegos.

Danganronpa

‘Danganropa’ llegará al Nintendo Switch y lo anunciaron con un nuevo tráiler.

Fatal Frame: Maiden of Black Water

‘Fatal Frame: Maiden of Black Water’, que fuera exclusivo de Wii U, estará de regreso en el Switch.

Guardians of the Galaxy

‘Guardians of the Galaxy’ se volvió a presentar en E3 2021, anunciando su versión en “nube” para el Switch.

Advance Wars

El olvidado RTS de Nintendo, ‘Advance Wars’ está de regreso con su colección ‘Re-Boot Camp’.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Nintendo dejó a ‘The Legend of Zelda’ para el final de su Direct de E3 2021. Primero presentando el DLC para ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’.

Game & Watch

El Game & Watch regresa, ahora con una edición conmemorativa con el primer ‘The Legend of Zelda’.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Apareció el que estaba perdido, Eiji Aonuma mostró el nuevo tráiler de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′, además la ventana de lanzamiento para 2022.