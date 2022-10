El día domingo 2 de octubre del 2022, después de 7 años, el youtuber enmascarado Dream dio a conocer cómo es su cara.

Y ahora en redes sociales el debate se cierne sobre su bello rostro y el por qué Dream mantuvo tanto tiempo su mascara.

Sin embargo, el youtuber solo habría revelado que actualmente su falta de rostro en redes sociales no le permitía relacionarse con sus amigos y otros streamers.

Pues cabe señalar el youtuber tendría una gran cantidad de amigos en el medio quienes los conocieron desde sus inicios con la máscara y desconocían como se veía.

Por lo que en su cuenta de Twitter Dream fue compartiendo poco a poco los videos de sus amigos reaccionando a como lucía sin la máscara.

A través de su canal el youtuber Dream reveló a su más de 41 millones de suscriptores en redes sociales como luce su rostro.

La revelación de Dream rápidamente se hizo viral y es que además de ser catalogado como un “momento histórico” en el internet por sus fans, su aspecto realmente los dejó impresionados.

Y es que debajo de la máscara el youtuber ocultaba un bello rostro el cual ahora es el punto de conversación entre los usuarios.

Incluso algunos de sus amigos streamers se mostraron disgustados al ver la apariencia de Dream señalando que la máscara no habría tenido sentido puesto que lo creían feo.

“No amigo, no, es inaceptable, es inaceptable, no sé, creí que te verías peor, esto no esta pasando”

Hasanabi