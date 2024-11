Crystal Molly, la popular streamer de Twitch fue una de las afectadas tras la caída de Totalplay en México y así es como lo denunció.

Miles de usuarios reportaron el lunes 4 de noviembre y este martes 5 de noviembre, la caída de TotalPlay en México que los dejó sin Internet.

En donde una de las afectadas por el servicio de Totalplay fue Crystal Molly de 29 años de edad, la popular streamer de Twitch.

Tal y como reveló Crystal Molly y las redes sociales, Totalplay, uno de los proveedores de Internet en México, tuvo una caída masiva.

En donde varios usuarios fueron los afectados tras quedarse sin Internet y servicios que provee Totalplay; como Crystal Molly.

Pues durante su stream, Crystal Molly reveló que ya llevaba unas dos horas de stream pero el Internet de Totalplay estaba fallando, lo cual provocó el enojo de la streamer.

Tanto fue el enojo de Crystal Molly que no se inmutó en reclamarles muy a su estilo y de pasó, mandarlos a chingar a su madre:

“Vas y chingas a tu tiple hijo de puta reverga madre Totalplay. Me tienes hasta el pinche huevo, haces que se me salga lo hombre por tu puta culpa. Del puro pinche coraje voy a quedar pelona, porque yo vivo de esto, trabajo del puto stream, me tienes hasta. Totalplay, eres una mierda y si pudiera contratar otro Internet, lo hago pero como vivo en una pinche zona humilde, no puedo”

Crystal Molly