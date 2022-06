Toca turno de ver los juegos gratis que llegarán a PlayStation Plus durante julio de 2022, lo cueles llegan con una interesante alineación, destacando ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’.

Así es, ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ podrá ser descargado sin costo alguno por todos los suscriptores de PlayStation Plus en cualquiera de sus versiones de PS4 y PS5, a partir del 5 de julio.

‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ es considerado uno de los mejores juegos de la serie, luego de que esta estuviera en el limbo por varios años, hasta el lanzamiento de sus remakes.

Crash Bandicoot 4 (Activision)

‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ fue alabado por crítica y fans debido a su gran diseño de niveles, historia divertida y gran cantidad de contenido; aunque algunos criticaron la elevada dificultad.

Hay que mencionar que ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ forma parte de los títulos tradicionales que llegan mes con mes a PlayStation Plus, no representa todos los movimientos de los nuevos paquetes.

Es decir, ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ está dirigido principalmente a los usuarios Essential, los que tienen los paquetes Extra y Deluxe, no se sabe si agregarán más juegos al catálogo en julio.

PlayStation Plus recibirá otros dos juegos además de ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’

Además de ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’, PlayStation Plus recibirá otros dos juegos bastante interesantes durante julio de 2022.

El primero es ‘The Dark Pictures Anthology: Man of Medan’, aventura gráfica de terror de Bandai-Namco, la cual nos invita a tomar distintas decisiones a la lo largo de la historia, para crear nuestra propia narrativa.

‘The Dark Pictures Anthology: Man of Medan’ sólo estará disponible gratis en PS4 como parte de los paquetes de PlayStation Plus.

Juegos Gratis PlayStation Plus (Sony)

El otro es ‘Arcadeggedon’, juego de disparos que puede jugarse en competitivo y cooperativo por igual, destacando por su singular estética colorida. Podrá descargarse gratis en PS4 y PS5.

Reiteramos que para adquirir gratis estos dos juegos, así como ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’, necesitas una suscripción a cualquiera de los paquetes de PlayStation Plus.

Asimismo, los juegos podrán ser ejecutados siempre y cuando mantengas tu suscripción a PlayStation Plus, si la cancelas o caduca, todos los juegos gratis se bloquearán.

Con información de PlayStation.