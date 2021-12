Comprar sets de LEGO es mejor inversión que el oro y el arte, según un estudio dirigido por la Escuela Superior de Economía de Rusia y publicado en Research in International Business and Finance.

De acuerdo con este estudio, el valor de los sets de LEGO retirados del mercado tiene una tendencia a subir un 11 por ciento de manera sostenida cada año.

En otras palabras, un set de LEGO te entrega mejor rendimiento a largo plazo que una inversión en oro, acciones, bonos u otras opciones en el mercado general.

Para llegar a este resultado, investigadores analizaron el desempeño en subastas y ventas de 2 mil 322 sets de LEGO cerrados, en un lapso de tiempo comprendido entre 1987 y 2015.

Set LEGO Luigi's Mansion (LEGO/Nintendo)

De acuerdo con el estudio, la razón de que el precio de los LEGO aumente exponencialmente se debe a 3 factores: lo limitado de los productos, el valor de la nostalgia y que pocas personas venden sus sets.

Es decir, quienes compran LEGO no lo hacen con un afán de coleccionismo anticuario, sino para usarlos.

Esto ha provocado una escasez de sets viejos cerrados , que son muy atesorados por fans que no los consiguieron en su momento.

Cosas que debes de saber antes de invertir en sets de LEGO

Invertir en sets de LEGO no es sólo comprarlos y guardarlos; el estudio da algunas claves para que no desperdicies tu dinero si no estás interesado en estos juguetes.

Lo primero que debes de saber es que un set de LEGO no aumenta su precio hasta dos o tres años después de que sea descontinuado.

Es decir, no valdrá nada si la compañía lo sigue editando (o lo reedita en un futuro).

Además es más fácil que un set de LEGO de tamaño pequeño (100-200 piezas) o grande (más de 1000 piezas) sea más valorado que uno mediano (500 piezas).

LEGO de edición especial de Harry Potter (Lego.com)

Asimismo, los LEGO que cuentan con un mayor valor en el mercado son aquellos de edición limitada , relacionados a edificios, películas o temas vacacionales.

También los sets que LEGO u otras compañías regalan en eventos promocionales tienden a ser muy valorados en el mercado.

Por último, se necesita una experiencia real en LEGO para hacer una apuesta segura para inversión, ya que se debe de analizar el mercado y cada uno de los productos para hacer una proyección a futuro.

Con información de Research in International Business and Finance.