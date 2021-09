‘Clid the Snail’; un divertido y estrafalario shooter de caracoles (RESEÑA)

Dentro de la oleada de juegos AAA que se avecinan como cada fin de año, el estudio independiente Weird Beluga decidió lanzar ‘Clid the Snail’.

‘Clid the Snail’ es un shooter con vista superior el cual es protagonizado por un caracol que le hará frente a un ejército de babosas.

A pesar de su extraña premisa y que poco se compara con las mega producciones, ‘Clid the Snail’ es un juego altamente recomendable.

Clid the Snail (Weird Beluga Studio)

Estamos ante una de esas obras que muchos pasarán de largo; pero que dentro oculta una de esas joyas donde la diversión es lo que impera.

‘Clid the Snail’ no trata de ser solemne o artístico, simplemente de pasar un buen rato en una aventura poco ortodoxa.

Pero veamos por partes qué es lo que hace interesante a ‘Clid the Snail’.

¿De qué trata ‘Clid the Snail’?

‘Clid the Snail’ nos narra la historia de Clid, un caracol que fue exiliado de la ciudad de caracoles y que ahora deberá de vivir como un marginado.

Sin embargo, en su camino dentro de tierras desconocidas se topa con “Alastor”, un grupo compuesto por otros marginados que mantienen el orden.

Ellos reclutarán a Clid para que les ayude en contra de un ejército de babosas, el cual busca acabar con todas las ciudades de este extraño mundo.

Aunque la trama de ‘Clid the Snail’ es una mera excusa para repartir disparos a diestra y siniestra, tiene cierto encanto principalmente por sus personajes.

Clid the Snail (Weird Beluga Studio)

Todos los protagonistas de ‘Clid the Snail’ tienen un gran carisma y embonan perfectamente en la extraña historia que se va contando.

Sobretodo tomando en cuenta que ‘Clid the Snail’ es una obra con enfoque post-apocaliptico, donde los animales ahora reinan en la Tierra.

Así conforme ayudamos a Alastor y nos enfrentamos a las babosas, descubrimos más del contexto de ‘Clid the Snail’, sus personajes y lo que le paso al planeta.

Todo envuelto en un mundo oscuro, lleno de humor negro y momento que te harán soltar una carcajada de lo ridículos que pueden ser.

¿Cómo se juega ‘Clid the Snail’?

Como mencionamos ‘Clid the Snail’ es un shooter con vista superior, donde manejas al personaje con un stick, apuntas con el otro y disparas con el gatillo.

‘Clid the Snail’ se engloba en un género pocas veces explotado en consolas, lo más cercano que tenemos a este es el clásico de PS3, ‘Dead Nation’.

Aunque al contrario de esa obra, ‘Clid the Snail’ no tiene un ritmo tan frenético, prefiriendo los enfrentamientos más estratégicos gracias a sus coberturas.

Sin embargo, esto no significa que sea aburrido, todo lo contrario; en poco tiempo te encontrarás disfrutando de las batallas contras las babosas.

Clid the Snail (Weird Beluga Studio)

Como buen shooter, ‘Clid the Snail’ tendrá una buena variedad en su armamento, el cual desbloquearás en tu cuartel general.

Cada arma tiene sus propias características y puede mejorarse a lo largo de la campaña; conviene que pruebes a conciencia cada una.

Otra cosa a mencionar son los puzzles; ‘Clid the Snail’ contará con secciones donde se requiere que le pienses un poco más para seguir avanzando.

Si bien no son obstáculos complejos, cumplen su cometido y quedan muy bien en el entorno que se construyo para ‘Clid the Snail’.

¿Cómo se ve ‘Clid the Snail’?

Al estar hecho por un estudio independiente, es obvio que ‘Clid the Snail’ no tiene los mejores gráficos del mundo. Aún así no desmerece.

Weird Beluga hizo un buen trabajo con los recursos que tenía a la mano, entregando un buen trabajo en la estética de ‘Clid the Snail’.

Sobretodo hay que destacar el uso de tonos grises, oscuros y azules para demostrar el mundo decadente en que nos encontramos.

Además de respetar, en cierta forma, la anatomía de insectos y demás bichos que protagonizan la historia sin que lucieran extraños.

Clid the Snail (Weird Beluga Studio)

Otra cosa a señalar de ‘Clid the Snail’ es la música, la cual es un tanto contrastante; en algunas partes es orquestal y en otras de estilo power metal.

Si no tienes problemas con estos cambios abruptos, el juego se disfruta mucho y las melodías le dan un toque extra a las batallas.

Algo que sí podría molestarte de ‘Clid the Snail’ es que no tiene voces y en su lugar los personajes “hablan” con sonidos raros.

Y dependerá de ti si toleras esta extraña lengua o te saltas los diálogos y vas directamente a la acción en ‘Clid the Snail’.

¿Es recomendable ‘Clid the Snail’?

Definitivamente ‘Clid the Snail’ es un juego recomendable, sobretodo si lo que buscas es acción y diversión inmediata.

La gente de Weird Beluga no se anda con rodeos y prefieren irse directo al grano con ‘Clid the Snail’.

Claramente no ganará un Juego del Año; pero eso no lo hace menos disfrutable, pues cuenta con una historia curiosa y muy buen gameplay.

Clid the Snail (Weird Beluga Studio)

Es cierto que su presentación no es de lo más agradable estéticamente; pero eso no es motivo para no darle una oportunidad.

Si lo que buscas es desafanarte un rato sin mayores preocupaciones, ‘Clid the Snail’ es el título que necesitas.

Si por el contrario buscas una experiencia más inmersiva, tal vez deberías de pensarlo mejor antes de irte a matar babosas post-apocalípticas.