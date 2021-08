‘Madden NFL 22’; un contendiente digno al campeonato (RESEÑA)

Llegó esa época del año, ‘Madden NFL 22’ ya está aquí y con ello toda la magia del futbol americano, con una edición que se siente un poco más trabajada.

Y es que EA vendió a ‘Madden NFL 22’ como el juego de nueva generación que esperábamos desde el año pasado; por lo que la expectativa era alta.

Siendo honestos, el juego mantiene varios vicios que a los fans de la NFL no les agradará, sobretodo en el amado/odiado Ultimate Team.

Madden NFL 22 (Electronic Arts)

Sin embargo, ‘Madden NFL 22’ también logra innovar en algunos aspectos que hace que el juego se sienta diferente a entregas de años anteriores.

Si bien parecerán sutiles en un inicio, a la larga logran que ‘Madden NFL 22’ se convierta en contendiente al campeonato; aunque no logra llevarse el Super Bowl.

Vayamos por partes con el análisis de ‘Madden NFL 22’ y todo lo que implica.

¿‘Madden NFL 22’ es un juego de nueva generación?

Vayamos por lo más importante, ¿‘Madden NFL 22’ es el juego de nueva generación que prometió EA? En algunas partes podemos decir que sí.

‘Madden NFL 22’ integra un nuevo sistema de juego llamado Dynamic Gameday, el cual busca replicar la sensación de los emparrillados en tu consola.

Esto se notará en el público, dependiendo si eres local o visitante, la afición se meterá contigo o te apoyará en tus grandes jugadas.

Si tienes ‘Madden NFL 22’ en un PS5, esto lo sentirás en el DualSense; cuando estés a la ofensiva sentirás como retumba el estadio si estás en contra del local.

Esto mismo puede afectar a tus jugadores, haciendo que se desconcentren y no manden un buen pase, fallen tacleadas y pierdan balones.

Madden NFL 22 (Electronic Arts)

Así se da paso a la segunda integración de ‘Madden NFL 22’, el Momento. Este se llenará conforme a tu desempeño en el campo, sea ofensivo o defensivo.

Cuando la barra de Momento esté completa (la ubicarás abajo del marcador), tendrás ciertas ventajas, como mayor resistencia al correr o precisión al lanzar.

Hay que señalar que puedes perder el Momento si comentes varias equivocaciones o el contrario empieza a mejorar su juego.

Todo lo anterior se ve potenciado por el Next Gen Stat Star-Drive AI, que básicamente es la actualización de las estadísticas de jugadores en tiempo real.

Madden NFL 22 (Electronic Arts)

‘Madden NFL 22’ se conectará directamente a la temporada de la liga, analizando el desempeño de los deportistas en tiempo real.

Si Brady se mantiene eternamente joven lanzando pases de 50 yardas, su versión de ‘Madden NFL 22’ tendrá la misma habilidad.

Si por el contrario, le comienza a pesar la edad y entra en una mala racha, el Brady virtual también bajará en su desempeño.

Esto aplica para todos los jugadores y equipos; no significa que no puedas hacer campeones a los Browns; pero si no andan bien te será muy difícil.

Madden NFL 22 (Electronic Arts)

Ojo, también hay que tener en cuenta la dificultad en la que estés jugando, ‘Madden NFL 22’ te dará varias opciones; desde la arcade hasta la profesional.

Si no estás familiarizado con ‘Madden NFL 22’ te recomendamos la dificultad que lleva su nombre, pues arcade es muy fácil y pro demasiado compleja.

¿Cómo son los modos de ‘Madden NFL 22’?

Como ya es una costumbre, ‘Madden NFL 22’ cuenta con varios modos; unos más interesantes que otros.

El básico de ‘Madden NFL 22’ es Franquicia, si ya jugaste un título de la saga no encontrarás ningún problema aquí; básicamente tienes que gestionar un equipo.

Desde jugar los juegos, hacer el Draft, pagar contratos, despedir gente, hasta ver los precios de las entradas y alimentos que se venden en tu estadio.

Un agregado interesante es que podrás entrenar jugadas previo a los enfrentamientos semanales, tal y como sucede en la NFL real.

Madden NFL 22 (Electronic Arts)

El siguiente modo en ‘Madden NFL 22’ en Face of the Franchise, donde crearás a un jugador para llevarlo a lo más alto del estrellato.

Esto lo harás tanto con tu desempeño en el campo, como al tomar una serie de decisiones fuera de la cancha y jugar algunos QTE que elevarán tu reputación.

Puedes ser un QB, RB, WR o LB, este último es nuevo y te da la opción de jugar en la defensiva; aunque te limita un poco a la hora de los partidos.

Eso sí, la campaña es muy extensa y los momentos que no involucran juego son muy aburridos; a menos que seas gran fan de la NFL, no lo recomendamos.

Madden NFL 22 (Electronic Arts)

The Yard es la versión “arcade” de ‘Madden NFL 22’, donde tendrás enfrentamientos de 6 vs 6 con reglas no tan estrictas como las de Franquicia.

Si bien no llega a estilo del legendario ‘NFL Street’, le agrega un poco de variedad al juego y sirve para desenfadarte un poco si no quieres complicarte las cosas.

Dejamos para el final el Ultimate Team de ‘Madden NFL 22’; para bien o para mal, este se mantiene igual que en ediciones anteriores.

Armas tu equipo con jugadores que te salgan en sobres los cuales obtienes con puntos al superar retos o ganar juegos online, o bien, gastando tu dinero.

Las microtransacciones están de regreso y no han sufrido ningún cambio. Si no te gustaba Ultimate Team, su versión de ‘Madden NFL 22’ no te hará cambiar.

¿Cómo se ve ‘Madden NFL 22’?

En el apartado gráfico ‘Madden NFL 22’ es un tanto ambivalente; por un lado toda la acción en el emparrillado, ya sean los jugadores y coach, son espectaculares.

‘Madden NFL 22’ en PS5 o Xbox Series X/S realmente se ve como un juego dedicado a esas consolas y como un simple intergeneración.

Puedes ver los detalles en los uniformes, los estadios, el campo de juego y demás; por momentos de verdad parece un partido real.

Esto se ve potenciado por el audio que transmite esa vibra de los estadios, muy importante por el hecho que forma parte del gameplay.

Madden NFL 22 (Electronic Arts)

Todo esto crea una atmósfera realmente impresionante que no se había visto antes de ‘Madden NFL 22’ en ningún otro juego de algún deporte.

Lo malo es que esto no se traduce en todos los aspectos de la obra.

‘Madden NFL 22’ falla en donde todos los otros títulos deportivos han fallado hasta este momento: el público.

Aunque escuches a los aficionados en toda su gloria, cuando los ves luce muy mal; por momentos parecen sacados de hace 2 generaciones.

Madden NFL 22 (Electronic Arts)

Lo modelos de los aficionados en ‘Madden NFL 22’ están poco definidos, con movimientos acartonados y se ven muy pocos en las diversas tomas.

Eso rompe mucho la atmósfera que tanto se esfuerza en crear ‘Madden NFL 22’ con sus otras implementaciones.

‘Madden NFL 22’ no decepciona pese a sus vicios

‘Madden NFL 22’ se mantiene fiel a su linea, con pequeños cambios anuales y manteniendo algunas decisiones polémicas.

Aún así ‘Madden NFL 22’ da un vistazo de lo que puede ser un juego implementado para la nueva generación de consolas.

Los ajustes que ha hecho a la atmósfera del juego son adecuados que le dan un mayor valor a la simulación, sin afectar el gameplay base como tal.

Madden NFL 22 (Electronic Arts)

Claro que hay modos como Ultimate Team y Face of the Franchise que pecan de abusivos o aburridos; pero no opacan al juego en su totalidad.

Al final si eres un fan del futbol americano, ‘Madden NFL 22’ tiene todo lo que puedes esperar de un título dedicado a la liga.

Si por el contrario no eres adepto a los emparrillados, tal vez sería mejor adentrarte primero en este mundo antes de probar ‘Madden NFL 22’.