‘Clash Royale’ anuncia el evento The Royale Crown Down por su sexto aniversario, el cual será el más ambicioso de Supercell para su juego móvil hasta la fecha.

The Royale Crown Down de ‘Clash Royale’ dará inicio el 12 de marzo. Los jugadores pueden inscribirse para unirse a uno de los 12 equipos especiales.

Cada uno de estos equipos estará representado por una unidad de ‘Clash Royale’, y capitaneado por un popular creador de contenidos relacionado al juego móvil.

Del 12 al 24 de marzo los jugadores de Clash Royale podrán participar en diferentes desafíos para ganar puntos, logros y recompensas que contribuyen a una clasificación global.

Al final de la competición, el equipo ganador de ‘Clash Royale’, recibirá una recompensa secreta desde la sede de Supercell en Helsinki.

Aquí tienes el calendario completo de The Royale Crown Down de ‘Clash Royale’:

12-16 de marzo - Comienza el Desafío del Torneo Royale

17-20 de marzo - Desafío 2v2

21-24 de marzo - Desafío de Elixir Infinito

¿Cuáles serán los equipos y capitanes de The Royale Crown Down de ‘Clash Royale’?

Los equipos de The Royale Crown Down de ‘Clash Royale’ están representados por las siguientes unidades y tienen los siguientes capitanes:

Mosquetera - Artube Clash

Bárbaro - Ouahleouff

Montapuercos - Beniju

Duendes - SirTag

Mini Pekka - ClashArt

Montacarneros - JoJonas

BebéDragón - Grax

Esqueletos - けんつめし

Arquera - Orange juice

Bruja - YosoyRick

Caballero - JUNE

Mago - Clash With Ash

Clash Royale (Supercell)

Los jugadores de ‘Clash Royale’ pueden inscribirse directamente con su ID de Supercell. Una vez que se inscriban, el juego actualizará automáticamente su progreso en el evento.

Jugar en los desafíos de The Royale Crown Down de ‘Clash Royale’ también permite a los jugadores desbloquear cosas como un Emote de Compañero de Curación, monedas mágicas, eventos especiales y entre otras cosas.