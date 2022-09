Chainsaw Man liberó su nuevo e impactante tráiler donde la acción y la sangre dominan todo el escenario; sin embargo, eso no es todo, pues también se revela la fecha de estreno de la serie.

De acuerdo con el tráiler, Chainsaw Man estará disponible el 11 de octubre de 2022 ; si bien el video sólo menciona su lanzamiento en Japón, el anime llegará a Crunchyroll para su emisión internacional.

Como otras series, Chainsaw Man estará disponible en la plataforma de Crunchyroll una hora después de su lanzamiento en Japón, con subtítulos en diversos idiomas.

De momento no hay planes para una versión en español latino de Chainsaw Man en Crunchyroll para América Latina; aunque es posible que tengamos esta más adelante.

Otra cosa a señalar es que Chainsaw Man contará solo con 12 capítulos en esta primera temporada, de tener éxito podríamos ver una segunda entrega en los próximos años.

Estos episodios tendrán un estreno semanal, por lo que el final de la primera temporada de Chainsaw Man sería en enero de 2023.

¿De qué trata Chainsaw Man?

Chainsaw Man nos cuenta la historia de Denji, un joven que vive en una realidad donde los demonios transitan libremente por la Tierra, aterrorizando y haciendo pactos con las personas.

Denji trata de sobrevivir en este mundo al lado de Pochita, que es una especie de demonio/perro/motosierra, trabajando para la Yakuza con el fin de saldar las deudas de sus padre.

Sin embargo, la mafia japonesa lo traiciona matándolo por órdenes del Demonio Zombie; con sus últimas fuerzas Denji hace un pacto con Pochita, convirtiéndose en Chainsaw Man.

Chainsaw man llegará a Crunchyroll en 2022 (Crunchyroll/ Captura de P)

Será así como Denji y Pochita, ahora bajo la identidad de Chainsaw Man, se convertirán en cazadores del demonios bajo el mando del gobierno de Japón y Makima, la líder de la División de Seguridad Pública.

Aunque no es tan mediático como One Piece, My Hero Academia o Attack on Titan, Chainsaw Man es uno de los mangas más populares en la actualidad entre los fans del género.

De ahí que su adaptación al anime sea tan esperada, sobre todo porque esta se anunció desde 2020; pero diversas razones provocaron el retraso en el estreno de Chainsaw Man.

Con información de Mappa.