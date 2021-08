‘Batman: The Long Halloween Part Two’; una de las mejores adaptaciones de DC Comics (RESEÑA)

‘Batman: The Long Halloween Part Two’ por fin está disponible en formato físico y en todas las plataformas digitales para su compra o renta.

‘Batman: The Long Halloween Part Two’ no sólo es la conclusión de la historia que salió este mismo año, también es una muestra del dominio de DC en animación.

Y es que a pesar de colgarse una vez más de la fama de Batman para vender, tenemos lo que es tal vez la mejor versión del “Batiuniverso” en años.

Batman: The Long Halloween Part Two (Warner Bros.)

Pues literalmente ‘Batman: The Long Halloween Part Two’ nos presenta la creación de ese universo y cómo se da dentro de la ficción de Ciudad Gótica.

Estamos hablando de una película que de manera gradual y metafórica, nos reintroduce al universo fantástico de DC Comics con todo lo que eso implica.

Claro, ‘Batman: The Long Halloween Part Two’ no es perfecta y cuenta con algunos detalles que arrastra de su primera parte; pero eso no le quita ningún mérito.

¿De qué trata ‘Batman: The Long Halloween Part Two’?

‘Batman: The Long Halloween Part Two’ comienza donde terminó la primera parte; tras la muerte del hijo de Falcone, Bruce Wayne es atrapado por Hiedra Venenosa.

Esto mientras el asesino Holiday sigue acabando con los hombres del “Romano”; luego de ser liberado por Gatúbela, Batman deberá de retomar el caso.

Lo que no se espera es que poco a poco Ciudad Gótica comienza a entrar en un vórtice de locura, representado por la sombra de Harvey Dent y Dos Caras.

Como lo hiciera su contraparte en cómics, ‘Batman: The Long Halloween Part Two’, nos muestra formalmente cómo es el cambio de villanos en Ciudad Gótica.

Batman: The Long Halloween Part Two (Warner Bros)

De mafiosos y familias “normales”, a los demonios con trajes vistosos que representan Joker, Pinguino, Espantapájaros y el propio Dos Caras.

‘Batman: The Long Halloween Part Two’ nos habla del cambio de guardia y paradigma, que aunque uno se resista al cambio, este puede llegar de maneras violentas.

Todo en una narrativa muy bien estructurada, que si la unimos con la primer parte, nos lleva poco a poco a ver la transformación paulatina de todo este universo.

Hay que mencionar que ‘Batman: The Long Halloween Part Two’ trabaja muy bien a sus personajes, por lo menos a los centrales: Batman, Gordon, Gatúbela y Dent.

Batman: The Long Halloween Part Two (Warner Bros)

Cierto, algunos con más peso que otros; pero todos con un buen desarrollo y momentos importantes, sobretodo Harvey al momento de pasar a Dos Caras.

Además mantiene la línea de presentar a un Batman vulnerable; un hombre que lleva sus habilidades hasta el punto más alto, pero que no deja de ser humano.

En lugar de este ser casi endiosado que ni siquiera los mismo superhumanos pueden detenerlo.

También hay que mencionar que ‘Batman: The Long Halloween Part Two’ arregla los problemas en la animación de la primera parte, pues esta ahora es más fluida.

Batman: The Long Halloween Part Two (Warner Bros.)

Contrario a la estaticidad de la entrega anterior que a veces era un tanto frustrante y arruinaba las escenas de acción.

‘Batman: The Long Halloween Part Two’ mantiene ese estilo émulo de la obra de Joseph Loeb y Tim Sale; con impresionantes viñetas, sin sacrificar la animación.

¿Cuáles son los puntos malos de ‘Batman: The Long Halloween Part Two’?

Aunque ‘Batman: The Long Halloween Part Two’ tiene un gran nivel de calidad en casi todos los sentidos, hay una cosa que se deben comentar.

Lo primero es que ‘Batman: The Long Halloween Part Two’ mantiene ese ritmo un tanto atropellado de la primera parte.

Como todo se tiene que desarrollar en un año, hace muchos recortes y hay momentos que se sientes muy apresurados, sobretodo al inicio.

Batman: The Long Halloween Part Two (Warner Bros)

En una escena tienes a Batman atrapado por Hiedra y a la siguiente ya se está enfrentando al Espantapájaros.

Lo cual también provoca que ‘Batman: The Long Halloween Part Two’ se sienta con algunos agujeros; con personajes que aparecen y desaparecen sin explicación.

Esto hace que fuera de los principales y antagonistas (los Falcone y Marioni) no se vea un desarrollo en la extensa galería de villanos que vemos desfilar.

De hecho, aunque aparezcan en el cómic, estos bien pudieron ser omitidos y la película seguiría funcionando a la perfección.

‘Batman: The Long Halloween Part Two’ es la mejor película animada de Batman en varios años

‘Batman: The Long Halloween Part Two’ es muy buena, tanto así que sobrevive incluso a su ritmo irregular y poca exploración de los personajes en pantalla.

No sólo eso, podemos decir que ‘Batman: The Long Halloween Part Two’ es la mejor película animada que ha tenido Batman en varios años.

Esto contando incluso las que vimos en el en DCEAU, que viera su fin en 2020 con ‘Apokolips War’.

Batman: The Long Halloween Part Two (Warner Bros.)

La historia te atrapa casi de manera inmediata, la animación es hermosa y el tratamiento de protagonistas y antagonistas es de lo mejor últimamente.

Además, para los fans del resto de DC Comics, cuenta con una escena post-créditos que de seguro les volará la cabeza.

‘Batman: The Long Halloween Part Two’ es un obligado para fans del Caballero de la Noche, de DC Comics y de los superhéroes en general.