‘The Batman’: Enfermo terminal pide ver la película antes de morir

En una historia triste y conmovedora, un fan le ha pedido a Warner Bros. ver ‘The Batman’ por adelantado, pues cree que no estará vivo para el estreno.

Este seguidor de Batman es Justin Ward, quien sufre de metástasis cerebral y en el médico le aseguran que le quedan pocos meses de vida.

Por ello su último deseo es poder ver la nueva película del Caballero de la Noche para morir en paz; no importa que la película aún no esté terminada.

Petición The Batman (@ABleedingCorpse)

Una vez más, le pido a @warnerbros @DCComics @wbpictures @mattreevesLA y al DC Fandom que me ayuden a ver #TheBatman como un último deseo. El retraso de la pandemia fue demasiado largo y el cáncer de cerebro es rápido. ¿¿Por favor?? Fue mi película número uno por la que me aferré. #TheBatmanDeathWish Justin Ward/@ABleedingCorpse

Además de Warner Bros., le ha solicitado ayuda a DC Comics, al director Matt Reeves y a todos los fans de la Liga de la Justicia.

Espera que si su historia se vuelve viral, podría tener un chance de ver ‘The Batman’ antes de su muerte.

De momento, no ha habido respuesta por parte de Warner Bros. ni ninguna persona relacionada a la producción de ‘The Batman’.

‘The Batman’ terminó de filmarse a inicios de 2021

La urgencia de Justin Ward por ver ‘The Batman’ se debe a que falta casi un año para que el filme se estrene de manera oficial, si no sufre otro retraso.

Sin embargo, el mayor problema que enfrenta Ward es que ‘The Batman’ tiene unos meses de haber terminado su filmación.

Actualmente la película está en etapas iniciales del proceso de post-producción; técnicamente de momento no hay ni siquiera una edición preeliminar.

Matt Reeves reveló la apariencia del Batimóvil (Matt Reeves / Twitter (@mattreevesLA))

Sin mencionar que podría sufrir de los famosos “reshoots”, por si Matt Reeves o el estudio deciden cambiar algo de última hora.

Si Warner accede a presentarle la película antes de su estreno, la mencionada versión “en crudo” podría estar lista dentro de 2 o 3 meses.

Esperamos que a pesar de todo esto, Justin Ward pueda ver ‘The Batman’ cumpliendo su última voluntad como fan.

Con información de We Got This Covered.