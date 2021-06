‘Batman: The Long Halloween Part One’; una intensa película de detectives (RESEÑA)

‘Batman: The Long Halloween Part One’ rompe con todo lo que pudieras tener establecido acerca del Caballero de la Noche, pues no es un ser infalible.

‘Batman: The Long Halloween Part One’ muestra al Hombre Murciélago como alguien torpe en muchos sentidos donde cada paso que da es una derrota.

Batman: The Long Halloween Part One (Warner Bros.)

Y eso es lo que hace a esta película tan interesante, pues rompe con los clichés que tenemos del cine de superhéroes y del propio Batman.

Mostrando que portar un traje vistoso no te hace un avatar del bien, al contrario, esto podría ser una maldición incluso para los que quieres proteger.

¿De qué trata ‘Batman: The Long Halloween Part One’?

‘Batman: The Long Halloween Part One’ se basa en el cómic homónimo de Joseph Loeb y Tim Sale lanzado entre 1996 y 1997, aunque con variaciones.

‘Batman: The Long Halloween Part One’ nos muestra un año en la vida de Bruce Wayne, Jim Gordon y Harvey Dent, que comienza y termina el 31 de octubre.

Todo enmarcado por los asesinatos a la familia de la mafia Falcone a manos de “Festivo”, un asesino que mata sólo en Días Festivos.

Batman: The Long Halloween Part One (Warner Bros.)

Los tres mencionados tratarán de descubrir quién es este personaje, protegiendo irónicamente al delincuente que querían poner tras la rejas.

Más que una historia de acción ‘Batman: The Long Halloween Part One’ es un drama de detectives que nos invita a pensar ¿Quién es el asesino?

Sí, un recurso gastado; pero que DC Comics y Warner utilizan de buena manera en todo el desarrollo de la obra.

Nos dan varias pistas para pensar en los posibles culpables; pero sin develar el verdadero rostro antes de tiempo.

Batman: The Long Halloween Part One (Warner Bros.)

Seguimos paso a paso la investigación que hace Batman al respecto; es aquí donde vemos fallar al Caballero de la Noche.

En ‘Batman: The Long Halloween Part One’, Bruce Wayne está lejos de ser ese gran detective y estratega que todo mundo conoce y ama.

Al contrario, tenemos a un hombre falible que incluso las cosas más simples se le pueden complicar.

Alguien que ingenuamente pensó que con sólo ponerse un disfraz, dar unos golpes y asustar a la gente podría hacer un cambio.

Batman: The Long Halloween Part One (Warner Bros.)

Pero la realidad, su realidad, es más compleja de lo que parece, así que es necesario que sea más listo que los demás.

Este proceso incluso lo vemos con los villanos que se muestran, pues de ser “simples” mafiosos, se convierten poco a poco en monstruos.

Lo cual configura al mismo tiempo a una nueva Ciudad Gótica, una lejos de la viejas tradiciones; pero más adecuada para Batman y sus personajes.

Tal vez lo único malo en la trama es que se desarrolla muy rápido y al principio no establece muy bien el punto de “Festivo”.

Batman: The Long Halloween Part One (Warner Bros.)

Pues salta intempestivamente entre una festividad y otra sin que haya una secuencia lógica.

En los cómics esto funciona muy bien gracias al medio; pero en animación a veces la trama se llega a sentir un poco inconexa.

¿Cómo es la animación de ‘Batman: The Long Halloween Part One’?

Aunque la historia de ‘Batman: The Long Halloween Part One’ es muy buena, salvo un pequeño inconveniente, la animación llega a flaquear en varios puntos.

‘Batman: The Long Halloween Part One’ trató de imitar casi en todo aspecto la estética del cómic.

Esto nos da una serie de imágenes estáticas muy bellas; pero también una animación muy rígida en algunas ocasiones.

Batman: The Long Halloween Part One (Warner Bros.)

De hecho recuerda en momentos a las series animadas de mediados del Siglo XX, donde literalmente se animaban paneles de cómics con movimientos limitados.

Esto se nota más en algunas escenas de persecución con el batimovil, donde se pierde mucho dinamismo y no se siente esa adrenalina que debería transmitir.

Lo curioso es que ‘Batman: The Long Halloween Part One’ también presenta secuencias de pelea muy fluidas.

Esto nos da una película ambivalente y carente de equilibrio en este aspecto.

Batman: The Long Halloween Part One (Warner Bros.)

Algo a señalar es que el diseño de personajes es muy bueno; todos los protagonistas lucen muy bien y son fácilmente reconocibles.

Aunque se trató de respetar lo más posible el estilo de Tim Sale, se hicieron algunos ajustes que le agregaron valor a su obra.

Hay que mencionar que la película puede verse con doblaje al español latino; el cual respeta en lo posible las voces de los personajes.

Aunque hay algunos cambios, en general actores y actrices hicieron un buen trabajo.

Batman: The Long Halloween Part One (Warner Bros.)

‘Batman: The Long Halloween Part One’ es una obra que todo mundo debe de ver

‘Batman: The Long Halloween Part One’ es una película recomendable no sólo para los fans de DC, Batman o los cómics en general, sino para todo mundo.

La historia de ‘Batman: The Long Halloween Part One’ está armada de tal manera que te atrapa de principio a fin.

Es cierto que al principio no se entienden los saltos temporales y la animación a veces deja qué desear; pero cuando se supera eso todo fluye de manera natural.

Batman: The Long Halloween Part One (Warner Bros.)

Además nos muestra a un Batman pocas veces visto, uno ser humano real que no puede controlar todo lo que pasa a su alrededor.

Contrario a la máquina casi sin sentimientos que hemos visto en cómics, series y películas desde hace 20 años.

Ahora sólo queda esperar a la segunda parte para descubrir quién es el verdadero asesino de la familia Falcone.