Se ha revelado a través de filtraciones que habrá un remake de Alone in the Dark, uno de los videojuegos clásicos del survival horror que regresará a 30 años de haberse estrenado.

La primera vez que salió Alone in the Dark fue en 1992 y ahora, 30 años después promete dar una nueva vida al clásico del survival horror.

No se sabe cuando saldrá Alone in the Dark

Por lo mismo, no se sabe nada de una fecha próxima para el lanzamiento de Alone in the Dark.

No obstante, en las imágenes filtradas del remake del clásico del survival horror, puede apreciarse carátulas para la PS5, por lo que daría a entender que Alone in the Dark estaría pensada para c onsolas de nueva generación.

Alone in the Dark (ATARI)

Autor de SOMA y Amnesia es quien estaría escribiendo la trama para Alone in the Dark

De entre lo que se sabe del remake de Alone in the Dark, es que Mikael Hedberg, quien es conocido por su trabajo en SOMA o Amnesia, ha sido el encargado de escribir la trama del nuevo survival horror.

Se sabe también que dentro del remake de Alone in the Dark a 30 años de su estreno, estarán los personajes de Edward Carnby y Emily Hartwood.

Asimismo, las filtraciones aseguran que Alone in the Dark contará con campañas independientes, las cuales podrán intercalarse.

Y, finalmente, aseguran que el remake de Alone in the Dark, uno de los clásicos del survival que salió a la venta hace 30 años, estará ambientado en la década de los años 20.