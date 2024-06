Marvel ha revelado la fecha de estreno de Agatha All Along -Agatha en Todas Partes- en Disney Plus, pero además de eso lanzará dos capítulos seguidos.

Una de las series que los fans de Marvel habían estado esperando desde hace mucho tiempo, sin duda era Agatha All Along.

Pues Agatha Harkness interpretada por Kathryn Hahn -50 años de edad-, fue uno de los personajes que se robó las miradas tras salir en WandaVision en 2021.

Por lo que Marvel decidió que era merecedora de su propia serie live action, y tras varios cambios de nombre, Agatha All Along llegará próximamente a Disney Plus.

¿Cuándo se estrena Agatha All Along? Marvel lo revela

A través de sus redes sociales oficiales, Marvel anunció sin más el estreno de Agatha All Along o Agatha en Todas Partes como fue nombrada en español, en Disney Plus.

La fecha de estreno de Agatha All Along será para el próximo 18 de septiembre, es decir, poco más de 3 meses.

Pero no solamente eso, sino que Marvel dio a conocer que su nueva serie Agatha All Along, se estrenará con dos capítulos seguidos y continuará con uno por semana, como ha hecho en sus últimas series.

¿De qué tratará Agatha All Along?

Agatha All Along será la nueva serie de Marvel que retomará al personaje presentado en WandaVision y continuará los hechos ocurridos en la serie.

Pues cabe recordar que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen -35 años de edad-), dejó sin poderes a Agatha encerrándola dentro de su propia mente en el pueblo de WandaVision.

Por lo que ahora Agatha buscará cómo recuperar sus poderes y unirá fuerzas con aliados inesperados para lograrlo.

Habrá que esperar hasta el estreno de Agatha All Along para conocer más de la trama que traerá la nueva serie de Marvel en Disney Plus el próximo mes de septiembre.