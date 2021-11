‘WandaVision’: La canción ‘Agatha All Along’ es nominada para los Grammy 2022, en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Audiovisuales.

¡Una nueva nominación para Marvel ha llegado! Se trata de ‘WandaVision’ y la canción que encantó a todos los fans: ‘Agatha All Along’, tema principal de la villana de la serie.

La nominación que ha recibido ‘Agatha All Along’ para el Grammy, llega acompañada de los siguientes contendientes para la categoría Mejor Canción Escrita para Medios Audiovisuales:

‘Agatha All Along’ - ‘WandaVision’

‘All Eyes on Me’ -’Inside’ ‘

All I Know So Far’ - P!nk

‘Fight For You’ - Judas and The Black Mesiah

‘Here I Am’ - Respect

‘One Night in Miami’ - Speak Now

‘WandaVision’ es considerada una de las mejores series de Marvel

La nominación del Grammy 2022 para ‘Agatha All Along’ a los Grammys 2022 ha alegrado a los fans de ‘WandaVision’ y Marvel.

Y es que la crítica alabó bastante la producción de ‘WandaVision’, especialmente la actuación de Elizabeth Olsen y Kathryn Hann.

La canción que canta Kathryn Hann, ‘Agatha All Along’ y la cual está nominada a los Grammys 2022, fue escrita por el matrimonio de compositores musicales Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Los responsables de la canción ‘Agatha All Along’ han escrito también varias canciones para franquicias como ‘Frozen’, ‘Coco’ y ‘Winnie The Pooh’.

Agatha Harkness tendrá su propia serie en Disney+

El éxito de ‘WandaVision’ no solo se ha notado en la crítica, en los premios y en su reciente nominación al Grammy 2022, sino en la popularidad de sus personajes.

En ese sentido, Agatha Harkness , antagonista de ‘WandaVision’ interpretada por Kathryn Hann, se ganó el cariño del público.

Tanta fue su popularidad que, durante el Disney+ Day se anunció que habría una serie spin-off de Agatha Harkness, quien fue la responsable de la canción ‘Agatha All Along’.

En los cómics, Agatha Harkness es una de las brujas más poderosas, fue mentora de Wanda y niñera de Franklin Richards, hijo de Mr. Fantastic y Susan Storm, personajes principales de ‘Los 4 Fantásticos’.

