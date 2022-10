La famosa cantante Tina Turner se ha transformado en una Barbie, siendo esta la forma en que Mattel homenajea a la cantante de 83 años de edad con 54 años de carrera.

La decisión de convertir a Tina Turner en una Barbie llega gracias al 40 aniversario de su canción What’s Love Got To Do With It.

Y a través de redes sociales, Mattel reveló cómo se ve la nueva muñeca Barbie de Tina Turner que forma parte de la colección Barbie Signatura Music Series.

En las imágenes puede verse que esta nueva muñeca Barbie lleva un atuendo inspirado en el video de la canción: un vestido negro acompañado de una chamarra de mezclilla y el característico peinado de Tina Turner.

Muñeca Barbie de Tina Tuner (Mattel )

Tina Turner respondé tras ser convertida en una muñeca Barbie

Mattel ha revelado a través de un video y un comunicado que a modo de homenaje, ha decidido convertir a la cantante Tina Turner en una muñeca Barbie.

Ante el homenaje de Barbie a Tina Turner, la cantante ganadora de 8 Grammy respondió sentirse honrada en convertirse en la icónica muñeca.

“Me siento honrada de dar la bienvenida a mi Barbie” Tina Turner

Para poder obtener una muñeca Barbie edición especial de Tina Turner, podrán hacerlo a través del portal Mattel Creations y en tiendas distribuidoras.

De acuerdo al propio sitio de Mattel, la nueva muñeca Barbie de Tina Turner, tiene un costo de 55 dólares , es decir unos 1102 pesos aproximadamente.

El lanzamiento de la muñeca Barbie de Tina Turner, la cual se especifica en el sitio web que está articulada, fue lanzada el pasado 13 de octubre con un diseño de Bill Greening.

Asimismo, la muñeca Barbie en homenaje a la carrera musical de Tina Turner y al 40 aniversario del lanzamiento de su canción What’s Love Got To Do With It incluye:

Un soporte para la muñeca Barbie de Tina Turner

Certificado de autenticidad

Muñeca Barbie de Tina Tuner (Mattel )

Muñeca Barbie de Tina Tuner (Mattel )