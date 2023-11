Warner Bros. Discovery y Nice Like That anunciaron The Wayne Foundation Gala 2024, cena de gala temática de Batman que recorrerá México durante 2024.

The Wayne Foundation Gala 2024 tendrá su inauguración en mayo en Ciudad de México, para posteriormente recorrer las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

En esta experiencia los invitados podrán disfrutar una cena de cuatro tiempos y mixología de autor que rinde tributo a los personajes más famosos de Gotham City.

Asimismo, contará con un show de luces, sonido y proyección animada, así como una exhibición de piezas de los supervillanos y vigilantes de Gotham City.

También contará con mercancía exclusiva de colección y productos temáticos de Batman para que los fans se puedan llevar algo a casa.

The Wayne Foundation Gala 2024 (Gotham City Midnight)

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo The Wayne Foundation Gala 2024?

En la CDMX, The Wayne Foundation Gala 2024 se llevará a cabo del 15 al 24 de mayo de 2024 en dos horarios únicos por día; 5:00 PM y 9:30 PM .

The Wayne Foundation Gala 2024 tendrá su sede en el Casino Español ubicado en Isabel La Católica 29, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000.

En Guadalajara la cena se hará del 2 al 21 de agosto en el horario de las 8:30 PM , en esta sede sólo habrá un evento por día.

Se instalará en la Mansión Magnolia ubicada en Calle Francisco I. Madero 638, Mexicaltzingo, 44100.

Finalmente en Monterrey se realizará del 17 de septiembre al 6 de octubre en el horario de 8:30 PM , igual que en Guadalajara sólo habrá una hora.

El lugar será el Museo del Acero horno 3 ubicado en Av. Fundidora Parque, Fundidora, 64010.

Precio de los boletos para The Wayne Foundation Gala 2024

Los boletos de The Wayne Foundation Gala 2024 ya se pueden comprar para su tres sedes a través de https://www.gothamcitymidnight.com / mediante el sistema Boletia.

Existen dos clases de boletos para The Wayne Foundation Gala 2024:

Gotham VIP: Incluye acceso a una cena exclusiva, exhibición del departamento de policía de Gotham City y acceso a la colección exclusiva de THE WAYNE FOUNDATION / GOTHAM CITY MIDNIGHT.

Gotham Mixology First Row: Incluye un lugar privilegiado para la cena, la cual irá acompañada con un maridaje mixólogo de autor, incluyendo una cuarta bebida que no estará disponible a la venta.

El precio de los boletos es el siguiente:

CDMX y Guadalajara

Gotham VIP: 3480 pesos

Gotham Mixology First Row: 4180 pesos

Monterrey

Gotham VIP: 4400 pesos

Gotham Mixology First Row: 5100 pesos

Con información de Gotham City Midnight.