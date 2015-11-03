Sin duda, uno de los juguetes sexuales más codiados por muchos es el anillo vibrador, pues con su ayuda ambas partes disfrutan, no como otros intrumentos donde sólo obtiene placer uno de los dos. Además, es una excelente opción para cuando la pareja busca que la erección del hombre se prolongue.

Pero si necesitas más motivos para salir corriendo a comprar un vibrador, tienes que saber que el aro del anillo se coloca en el pene, la bala debe estar arriba a manera que cuando el hombre penetre a la mujer se estimule el clítoris.

Para ello, el vello púbico del varón debe estar perfectamente rasurado. Además, el anillo debe colocarse cuando el pene esté totalmente flácido o cuando empiece la erección. Si te cuesta colocar el anillo, utiliza un lubricante para que sea más fácil.

Debes tener cuidado con usar el anillo más de 20 minutos seguidos ya que puede afectar la circulación sanguínea. Para disfrutar más de él, lo mejor es ir descansando e intercambiando el juego. Si los testículos de tu chico están fríos, significa que el pene está hinchado, pero si siente dolor, lo mejor es sacar el anillo.

