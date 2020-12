Una madre solo quería un saludo de Santa Claus para sus hijos pero fue extorsionada con varios miles de pesos

Para celebrar las fiestas decembrinas, era muy común que en la época navideña, los niños se tomarán fotos con Santa Claus en diferentes plazas públicas; sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19, las formas de celebrar la navidad ha cambiado en las familias.

Aprovechando esta situación, han surgido algunos negocios que prometen un saludo del famoso personaje en el que se menciona el nombre del niño, la ciudad donde vive o incluso muestra su foto en la pared y, aunque puede parecer una gran idea, algunas personas la han ocupado para extorsionar a padres de familia, así lo dio a conocer una víctima a través de las redes sociales.

De acuerdo a un testimonio que se ha difundido en grupos de redes sociales, para que sus hijos reciban un saludo de Santa Claus, una madre comienza una plática con un contacto llamado “ Video Lukas ” para solicitar el servicio del saludo en video.

Madre extorsionada elhorizonte.mx

Durante la conversación, “Video Lukas” pide un pago de 35 pesos para, supuestamente, recuperar lo invertido, lo cual la víctima acepta sin problema. Para completar el trámite, el prestador del servicio pide una “foto del niño o niña, fecha de nacimiento y nombre del estado donde vive”, además de un depósito en Oxxo.

Madre extorsionada elhorizonte.mx

La futura víctima solicita el número de cuenta para depositar el dinero acordado, pero antes de proporcionárselo, el extorsionador le pide que le vayan enviando las “fotos y datos del niño”, y es en este punto donde la madre comienza a ser extorsionada.

La extorsionadores amenazaron con difundir imágenes pornográficas con los rostros de sus hijos

“Bueno, pues ahora vas a ir al Oxxo a depositar 10 mil pesos o pondré la cara de sus hijas en videos pornográficos . Pero en chinga, tiene 10 minutos para subirme el ticket. Y nada de hacer mamadas, porque ya saqué tus amigos y conocidos de los likes de tus fotos”, escribe el extorsionador.

La madre le pide al extorsionador que no lleve a cabo sus acciones y le asegura no tener el dinero solicitado, pero la víctima recibe como respuesta: “para que se te quite andar dando imágenes”.