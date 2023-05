En un arranque de mucha confianza, La Mars aseguró que se parece a Shakira por su nuevo look que presumió a todos sus seguidores.

La Mars Aguirre, influencer que se dio a conocer hace unos años por abandonar la preparatoria por tacharlo de retrógrada, ha vuelto a generar polémica.

Ahora, La Mars dijo que era parecida a la cantante colombiana, Shakira. Por su puesto, dicha comparación no fue bien tomada en redes sociales.

'La Mars' (YouTube)

La Mars se compara con Shakira: “dicen que me parezco”, asegura

A través de su cuenta de Twitter, donde tiene con 83 mil 200 seguidores, La Mars expresó que se parecía a Shakira en unas fotografías que recientemente se había tomado.

“Dicen que me parezco a @shakira en estas fotos”, tuiteó La Mars arrobando a la cantante colombiana y posteando un par de imágenes en las que se aprecia el nuevo look de la influencer.

Tuit de La Mars diciendo que se parece a Shakira (@aguirre_mars / Instagram)

La también modelo de OnlyFans tiene ahora una cabellera en tono rubio-cobrizo que, de acuerdo con algunos de sus seguidores, la hace parecerse a la intérprete de Acróstico.

Las fotografías de La Mars, la muestran muy distinta a la joven que abandonó sus estudios de preparatoria y se hizo viral con un video en 2017.

Actualmente, La Mars se dedica a promocionar su contenido en OnlyFans, además de que crea contenido hablando sobre libros en el perfil de Instagram @morxbooks.

Así reaccionaron en Twitter a La Mars comparándose con Shakira por su nuevo look

Los usuarios de Twitter tuvieron todo tipo de comentarios para La Mars, quien dijo que se parece a Shakira.

Muchos fueron sarcásticos en sus palabras hacia La Mars, ya que aseguraron que Shakira y ella no tenían ningún tipo de similitud. Otros la apoyaron.

Con memes, también recibieron las fotos y el tuit de La Mars, explicando que le mintieron. Incluso le recordaron que antes se había hecho un look como Billie Eilish.

Reacciones a La Mars Aguirre diciendo que se parece a Shakira (Twitter)

“Yo también quiero alguien que me mienta digo, que me quiera mucho y me diga que me parezco a Cristiano Ronaldo” o “Necesitas amistades más sinceras”.

Son algunos de los comentarios que pueden leerse en la polémica publicación que hizo en redes La Mars Aguirre.

Reacciones a La Mars Aguirre diciendo que se parece a Shakira (Twitter)