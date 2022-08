‘La Mars’, la joven que en 2017 abandonó la prepa a causa de lo que llamó el “ sistema retrógrado educativo ”, tiene una mamá influencer con más de 2 millones de seguidores.

Así lo dio a conocer durante un video en YouTube donde ‘La Mars’ presentó a su mamá, cuya cuenta en TikTok aparece como ‘ Tips De Mamá ’.

Ajá, sorpresivamente ‘Tips De Mamá’ es la mamá de TikTok, pues muchos seguidores la llaman así por los consejos que brinda en la red social que la ha ha vuelto popular.

En tanto, ‘La Mars’ cuenta con 200 mil seguidores en su canal de Youtube y 160 mil en Instagram, realiza entrevistas y es modelo en OnlyFans .

Ambas son ‘influencers’, pero actualmente la mamá de Mars Aguirre goza de incomparable popularidad en TikTok compartiendo tips de crianza.

Pero no sólo eso, sino que además fomenta una mejor relación padres-hijos, al proporcionar tips para los jóvenes, al momento de solicitar algún permiso .

Debido a estas experiencias, la mamá de ‘La Mars’ se ha convertido en ‘la mamá de TikTok’ o ‘la mamá de Internet’, como la han bautizado sus agradecidos seguidores.

En un reciente video compartido en el canal de YouTube de ‘La Mars’, su mamá, influencer en TikTok, narró cómo fue para ella que su hija decidiera dejar la escuela.

¿Será que acaso le hizo falta una nalgada? en realidad no, opina su mamá, pues la joven siempre fue responsable dentro de su propio desmadre; “ te hacías responsable de todo, aceptabas todo como venía ”, decía.

“Yo sé que no es por burra, yo sé que no es porque no pueda con la escuela, es porque no podía contra el sistema, su mente iba mucho más allá”

Mamá de 'La Mars'.