Netflix encontró un mercado bastante saludable con las películas eróticas, su nuevo éxito es la obra turca “Ceniza”.

Ceniza de Netflix cuenta la historia de una mujer casada, quien después de leer una novela se ve envuelta en una aventura con un carpintero local.

El gran acierto de Ceniza, es que además de manejar el estilo erótico, aborda una trama de misterio, así como temas tabúes para la sociedad turca, como lo es la infidelidad.

Si aún no has visto la película, aquí te presentaremos a los personajes principales y sus actores.

El elenco de Ceniza de Netflix es el siguiente:

Funda Eryigit de 39 años de edad como Gökçe

Alperen Duymaz de 31 años de edad como Metin Ali

Mehmet Günsür de 48 años de edad como Kenan

Gökçe Eyüboglu de 40 años de edad como Lale

Ulas Tuzak de 37 años de edad como Dövmeli Adam

Funda Eryigit como Gökçe

Funda Eryigit como Gökçe es la protagonista de Ceniza, una mujer que a pesar de los lujos que tiene, se siente vacía por la carencia de amor de su esposo.

Ella estudió actuación en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul.

Además cuenta con estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas en la misma universidad.

Ha participado en obras como “Gecenin Kraliçesi”, “Canım Ailem” y “Eski Hikaye”.

Funda Eryigit como Gökçe (@fundaery)

Alperen Duymaz como Metin Ali

Alperen Duymaz como Metin Ali, el carpintero con el que la protagonista de Ceniza tiene una aventura a lo largo de la película.

Es un famoso actor y modelo en Turquía, siendo reconocido por sus apariciones en revistas de modas y pasarelas.

Aunque desde niño siempre quiso actuar, comenzó su carrera hasta el 2015 en la serie de televisión “Tatlı Küçük Yalancılar”.

Su primer protagónico llegó ese mismo año en la serie “Acı Aşk”.

Alperen Duymaz como Metin Ali (@alperenduymaz)

Mehmet Günsür como Kenan

Mehmet Günsür como Kenan, quien es el esposo de la protagonista, un famoso director de una editorial quien piensa que lleva un matrimonio feliz con su esposa.

Es el más famoso de todo el elenco, pues apareció en la serie “El Sultán”, la cual se transmitió en varias partes del mundo.

Es modelo, actor y productor en Turquía, habiendo participado en producciones en su país natal, Italia y Estados Unidos.

Antes de ser actor, se desempeñó como barman en un local en su ciudad natal.

Mehmet Günsür como Kenan (@mehmet.gunsur)

Gökçe Eyüboglu como Lale

Gökçe Eyüboglu como Lale, una de las protagonistas secundarias, quien se ve envuelta en el drama entre Kenan, Metin Ali y Gökçe.

Además de Ceniza en Netflix, ha participado en producciones como “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”, “My Name is Batlir, not Butler” y “Zümrüdüanka”.

Asimismo ha tenido una prolífica carrera como escritora dentro de Turquía.

Gökçe Eyüboglu como Lale (@gokceeyuboglu)

Ulas Tuzak como Dövmeli Adam

Ulas Tuzak como Dövmeli Adam, otra de las personas que se ven arrastradas por la vorágine de traición y erotismo provocada por los tres protagonistas de Ceniza.

Su carrera no es tan amplia antes de Ceniza. como la de sus compañeros y compañeras; sin embargo, ha tenido participaciones en producciones relevantes.

Muestra de ello es que también forma parte de “Con la soga al cuello”, otra producción turca bastante popular en Netflix, así como Ceniza.

Ulas Tuzak como Dövmeli Adam (@ulastuzak)

Con información de Instagram, Netflix, IMDb y Film Affinity.