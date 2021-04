Vitaliy Grechin, organizador de las fotos de modelos desnudas en Dubái, admite que tuvo sexo con 2 de ellas

Dos de las modelos que posaron desnudas en un balcón de Dubái, tuvieron sexo con Vitaliy Grechin; organizador del evento y 'playboy' estadounidense.

Las fotos fueron publicadas por vecinos, pero también por el mismo Grechin, quien admitió que tuvo sexo con dos de las modelos, y que no se trató del filme de una porno .

El hombre, también empresario inmobiliario, dijo que se trata de fotos de sus vacaciones y que la idea surgió de una de ellas, y el resto se sumó a la iniciativa de posar desnudas.

Asimismo, Vitaliy Grechin negó los rumores que lo acusan del delito de pornografía, e insistió en que pese a la molestia de los vecinos, las modelos no son sexoservidoras .

Modelos posan desnudas en un balcón en Dubái



El pasado 5 de abril de este 2021, varias modelos posaron desnudas en un balcón de Dubái, donde los vecinos más cercanos tomaron videos y fotos del acontecimiento.

Los hechos ocurrieron en el lujoso barrio de Marina de Dubái, a plena luz del día. La indignación generalizada causó que las modelos fueran arrestadas.

"Vivo como al 90 por ciento de los hombres heterosexuales de este planeta les gustaría vivir, pero no lo hacen. Y no quiero disculparme por ello" Vitaliy Grechin.

Del mismo modo, Vitaliy Grechin fue detenido y hasta el momento continúa vigilado en una habitación, pues le permitieron salir de prisión.

Esto, porque durante el tiempo que estuvo en la cárcel dio positivo a Covid-19 . En cuanto las modelos, estas quedaron libres luego de que Grechin pagara sus multas.

Vitaliy y modelos Vitaliy Grechin

¿Quién es Vitaliy Grechin?

Vitaliy Grechin es conocido como el 'playboy' estadounidense ucraniano, y empresario inmobiliario. Luego del incidente de las fotos en Dubái, tuvo que ofrecer disculpas.

"Lo que hicieron las chicas está mal, según las leyes de Dubái. Pero estamos hablando de un grupo de jóvenes de mente abierta que no tienen nada que ver con el porno", dijo.

Sobre haber tenido sexo con dos de las modelos, dijo que no fue al mismo tiempo y que ess no significa que quiera filmar una orgía; "no fue planeado", finalizó.