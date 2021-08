Paula Gonu, influencer originaria de España, denunció a través de redes sociales que tras un presunto hackeo a su teléfono celular, estaba siendo víctima de extorsión.

Esto, debido a que los hackers habrían logrado robar a la influencer videos íntimos que estarían amenazando con hacer públicos, a menos que les pague cerca de 40 mil pesos.

La influencer ha expresado su preocupación por la exposición de su intimidad con la difusión de sus videos, sin embargo ha afirmado que no caerá en la extorsión.

Fue el pasado 2 de agosto cuando la influencer reveló en Twitter la extorsión a la que estaría siendo sometida, aunque también expresó sus dudas sobre la veracidad del hackeo:

La influencer detalló que los delincuentes le exigen un fuerte pago y, aunque el riesgo es elevado, Paula Gonu fue enfática en su respuesta:

Pese a ello, la influencer aseguró no estar dispuesta a que su intimidad sea expuesta, como se lo han advertido.

Por ello pidió ayuda a sus casi 300 mil seguidores para hacer que se castigue a los delincuentes que la están extorsionando:

Los seguidores de la influencer le dieron varios consejos sobre cómo actuar y a qué autoridades acudir para evitar la extosión:

Asimismo, otros tuiteros alertaron a la influencer que todo podría ser un engaño y en realidad nadie habría robado sus videos íntimos:

Probablemente sea una anexa sin fundamento, A mí esto me lo hicieron con el correo electrónico, no pague i no pasó nada, Hablé con la policía i me dijo que no pagará, Y como te comento no pasó nada. Ellos insistían en que pagará pero no lo hice.

@rosafont123