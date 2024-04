Luego de quejarse de que sus curvas no cabían en los asientos normales, Gracie Bon se compró su propio avión.

De acuerdo con la modelo de OnlyFans Gracie Bon -de 26 años de edad-, el costo de su nuevo avión fue bastante alto.

Sin embargo, la deuda que Gracie Bon tendrá “por el resto de su vida”, valdría la pena para no seguir pasando infortunios.

Gracie Bon (@graciebon)

Gracie Bon se compró un avión para dejar de sufrir en los comerciales

Durante febrero del 2024, en redes sociales se hizo tendencia la modelo de OnlyFans, Gracie Bon.

Esto luego de que Gracie Bon compartiera varios videos quejándose de que sus curvas no cabían en los asientos normales

Incluso reveló a sus más de 5 millones y medio de seguidores en la plataforma que tenía que comparar 2 asientos y evitar parase durante los vuelos.

Por lo que ahora, viendo que las aerolíneas no van a cambiar sus asientos, la modelo de OnlyFans se compró su propio avión.

“Las aerolíneas comerciales no están haciendo asientos más grandes, así que tomé el problema en mis propias manos” Gracie Bon

Aunque no revelo el precio del avión, Gracie Bon aseguró que no habría sido barato y que tendría una deuda de por vida ya que su cuenta para adultos aún no es billonaria, pero que valdría la pena.

Pues ahora viajar a cualquier sería de lo más cómodo y práctico, tal y como lo mostró Gracie Bon en su video publicado en su cuenta oficial de Instagram el 1 de abril de este 2024.

Así estrenará Gracie Bon su avión

Luego de que Gracie Bon compartiera que se compró un avión, la modelo de OnlyFans decidió festejar su logró con en compañía de sus seguidores.

Y es que en las hitorias de la plataforma, Gracie Bon anunció que realizará una dinámica en la que el premio será un viaje con ella en el avión.

Hasta el monto la dinámica no ha sido revelada, solo se aclaró que habrá un solo ganador, pues el avión que se compró es pequeño y no caben muchas personas.