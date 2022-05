Fan de Ricardo Arjona, que se despojó de su ropa y quedó en lencería en un concierto, abrirá su OnlyFans.

La mujer ha aprovechado su fama y la mediatización para abrir su cuenta de OnlyFans.

La fan de Ricardo Arjona se ha vuelto popular en Instagram donde cuenta con más de 30 mil seguidores y donde se encuentra activa dentro de la red social.

Andrea Vivas, o como se hacer llamar la ‘Fan loca’ de Ricardo Arjona decidió abrir su cuenta de OnlyFans, donde promete mostrar más lencería.

En instagram la fan de Ricardo Arjona ha mostrado su proceso para quedar en lencería durante el concierto del cantante. Muestra su viaje hasta su momento más raro dentro del concierto.

¿Cómo encontrar a la fan de Ricardo Arjona en OnlyFans’?

La fan de Ricardo Arjona, que se quedó en Lencería, abrió su OnlyFans el pasado 26 de abril. Sin más Andrea Vivas abrió su cuenta y comenzó a subir fotos eróticas de ella durante el concierto.

A Andrea Vivas la puedes encontrar en OnlyFans bajo el pseudónimo de ‘@ladesnudadelconcierto’. En su descripción pone parte de la canción de Ricardo Arjona ‘Desnuda’

“No hay diseño que me quede mejor que el de mi piel ajustada a mi figura. There is no design that suits me better than that of my skin adjusted to my figure.🔥” se lee en la descripción de OnlyFans.

Andrea Vivas OnlyFans (Andrea Vivas/ Captura OnlyFans)

¿Cuánto cuesta el OnlyFans de la fan de Ricardo Arjona?

Para Andrea Vivas no hay imposibles y es que su Only Fans, aunque no se abrió hace una semana todavía no logra alcanzar la cima del éxito.

El costo para ver el fotografías de carácter sexual y con fines eróticos donde ella posa para la cámara en lencería y ropa ajustada a su figura, es de 200 pesos.

No hay ni una probadita en OnlyFans de lo que muestra la fan de Ricardo Arjona. Sin embargo, su bajo costo resulta barato pese a la inflación en México.