Luego de la pandemia algunos nos preguntamos a qué hora cierran Six Flags México pues desde el 18 de marzo del 2021 reabrió sus puertas al público, pero sus horarios de apertura y cierre tuvieron algunas modificaciones.

Además, durante las temporadas de Festival del Terror y las noches navideñas, Six Flags México ofrece un horario extendido para mejorar la experiencia de los visitantes.

Si tienes planes de visitar próximamente el parque de diversiones, y tienes la duda de ¿a qué hora cierran Six Flags? la información a continuación te interesará.

Conoce el horario de apertura y cierre, de lunes a domingo, que tiene Six Flags México para ti.

¿A qué hora cierran Six Flags? Este es el horario para el domingo

Actualmente, Six Flags México ofrece sus servicios de lunes a domingo ; en un horario que cambia con respecto al día.

Lunes, de 09:00 a 17:00 horas

Martes a viernes, de 09:00 a 19:00 horas

Sábado y domingo, de 09:00 a 21:00 horas

Six Flags México (sixflagsmexico)

No obstante, cuando los eventos anuales del ‘Festival del Terror’ y ‘Christmas in the Park’ llegan a Six Flags, el cierre del parque suele cambiar.

Así, durante los meses de octubre y noviembre , el horario de Six Flags se extiende hasta las 12:00 horas de la madrugada.

Durante diciembre y enero, con el objetivo de que los visitantes admiren el parque de diversiones cubierto de luces navideñas, Six Flags continúa con dicho horario.

Previo a tu visita, te recomendamos consultar la página web oficial de Six Flags México para confirmar horarios y eventos especiales disponibles.

Six Flags: ¿Cuánto cuestan los boletos en 2021?

En 2021, Six Flags México fijó los siguiente precios de boletos de entrada y pase anual :

Boleto general de un día (incluye eventos especiales): $ 499

Pase anual con atracciones y parques incluidos (cobertura hasta el 2022): $ 599 *

En el caso del pase anual , el costo aplica solo para compra en línea. Además, este incluye visitas ilimitadas a Six Flags y Hurricane Harbor Oaxtepec.

En tanto, los costos de las membresías -Gold, Platinum, Diamond y Diamond Elite- van desde los $ 59 al mes.

Para mayor información, consulta las redes sociales de Six Flags México.