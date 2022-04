¿Quién fue Cedric McMillan, el fisicoculturista que murió a los 44 años de edad?

Se ha dado a conocer la muerte de Cedric McMillan a los 44 años por problemas cardíacos, pero ¿quién fue este personaje del fisicoculturismo?

La muerte de Cedric McMillan quien era un fanático de Arnold Schwarzenegger , se da luego de que meses atrás el fisicoculturista reveló tener problemas de salud.

Por lo que se sabe que el deportista pasó tres semanas en el hospital y perdió alrededor de 13 kilos, aunque al final un ataque al corazón acabó con la vida de Cedric McMillan.

Asimismo, su muerte ha sorprendido a más de uno en el ámbito del fisicoculturismo, tras la confirmación del deceso del deportista por parte de su patrocinador, Black Skull USA.

Cedric McMillan, fue una de los hombres más reconocidos del fisicoculturismo que lo llevó a ser ganador del ganador del Arnold Classic.

Cedric McMillan nació en Maplewood, Nueva Jersey el 17 de agosto de 1977, en donde desde muy joven idolatró a Arnold Schwartzenegger quien fuera siete veces Mister Olympia.

Por lo que desde muy temprana edad Cedric McMillan comenzó a entrenar, cuando su madre le compró un juego de pesas de pre-adolescente.

Años más tarde, Cedric McMillan se alistó en el ejército de los Estados Unidos por lo que se mudó a Carolina del Sur, donde se convirtió en sargento del Estado Mayor e instructor en Fort Jackson.

Su primera competición la ganó en 2011 y en 2012 ya era uno de los fisicoculturistas más famosos del país, que lo llevó a ser apodado The One.

Aunque su mayor logró fue su triunfo en el Arnold Classic de 2017, la segunda competencia de fisicoculturismo más importante del mundo.

Y la cual fue creada por el propio Arnold Schwarzenegger y su socio James J. Lorimer en 1989.

Pese a que Cedric McMillan fue un importante fisicoculturista, el deportista presentaba graves problemas de salud.

Esto luego de que Cedric McMillan diera a conocer que hace unos años comenzó a sufrir serios problemas de salud, sobre todo a raíz de contraer el Covid-10 en 2019.

En donde según Cedric McMillan relató que tras sufrir de coronavirus, fue ingresado en el hospital por neumonía y varios problemas respiratorios.

Por lo que más tarde Cedric McMillan comenzó a tener dolencias de corazón y estomacales.

“Por alguna razón no puedo ingerir la comida, me da hipo, que me dura todo el día y que no me deja casi ni comer ni beber agua”.

Cedric McMillan