¿Te ha pasado que alguien con quien has establecido un vínculo suele tocar mucho tu cabello y no sabes por qué? Pare de sufrir, que aquí te decimos algunas de las señales ocultas tras este simple pero significativo acto.

En el día a día el tocarse el cabello a uno mismo es hasta instintivo, pues es normal querer reacomodarlo cada tanto para cuidar que no se despeine y procurar seguir luciendo bien.

Pero ¿qué significa cuando alguien más lleva a cabo un acercamiento tan directo a nuestro cabello?

Y es que es una acción que, así como es habitual de manera personal, también lo es dentro de los vínculos entre personas.

Pues bueno, para que salga de la duda te presentamos las 5 señales ocultas que revelan el significado de cuando alguien te toca el cabello:

Te tiene cariño

Intenta coquetear contigo

Le gustas o está enamorado(a) de ti

Se siente cómodo(a) contigo

Le gusta jugar con tu cabello

Cuando alguien te toca el cabello: Te tiene cariño

Una de las señales ocultas detrás de tocar el cabello de alguien más, se encuentra un fuerte aprecio o cariño hacia esa persona.

Esto se da sobretodo entre amigos que se tienen la suficiente confianza como para permitirse un contacto tan directo.

Pues es común que entre amigos suelan jugar con el cabello del otro y hasta peinarlo entre sí.

Cuando alguien te toca el cabello: Te tiene cariño (Pixabay)

Cuando alguien te toca el cabello: Intenta coquetear contigo

Tocar el cabello de alguien como forma de coqueteo es una forma muy sutil de demostrar un interés que vaya más allá de la amistad.

Así que la próxima vez fíjate en la forma en la que esa persona va a tomar tu cabello, pues lo hará con extrema delicadeza y suavidad .

Aunque también habrá que quien busque despeinarte para captar tu atención, pero el propósito es exactamente el mismo.

Cuando alguien te toca el cabello: Intenta coquetear contigo (Pexels)

Cuando alguien te toca el cabello: Le gustas o está enamorado(a) de ti

Dentro de una relación de pareja es una dinámica expresar lo que sienten el uno por el otro a través de la interacción con el cabello.

Este acto de enamoramiento normalmente va acompañado de otras acciones complementarias como: quitar el cabello que cae sobre tu cara y acariciar tus mejillas mientras lo hace.

Algunas parejas incluso les gusta cepillarse el cabello o acariciarse la cabeza cuando están acostados viendo una peli o una serie.

Cuando alguien te toca el cabello: Le gustas o está enamorado(a) de ti (Pexels)

Cuando alguien te toca el cabello: Se siente cómodo(a) contigo

La comodidad es un factor importante dentro de cualquier tipo de relación o vínculo con otra persona, por lo que una forma de demostrarlo es con el cabello de esa persona.

Y, como es natural en muchas personas, no a cualquiera le permitimos tocar nuestro cabello, pues más allá de que no nos guste, es que no nos sentimos cómodos o no confiamos en esa persona.

Cabello rizado (Pixabay)

Cuando alguien te toca el cabello: Le gusta jugar con tu cabello

Tal vez una de las señales más simples detrás de aquella persona que gusta por tocar tu cabello constantemente, es que simplemente le guste jugar con él.

Esto es algo de lo que sufren muchas personas, sobre todo las que tienen cabello largo o chino , pues suele llamar la mucho la atención.

Por lo que suele ser tentador para las personas tocar un cabello que les parezca bonito.