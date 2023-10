Este 31 de octubre se celebra Halloween, pero también es el Día Mundial del Ahorro y el Día Internacional del Arroz.

Halloween ha llegado este 31 de octubre del 2023, una tradición milenaria que se ha extendido por todo el mundo, y la cual también es conocida como Noche de Brujas o Noche de los Difuntos.

Además de que este 31 de octubre también se celebra el Día Mundial del Ahorro, el cual pretende fomentar esta cultura en la población.

Y finalmente, el Día Internacional del Arroz también se celebra este 31 de octubre, siendo este uno de los alimentos básicos en la canasta alimenticia de casi todo el mundo.

Como se sabe, cada 31 de octubre se celebra Halloween, día en el cual se sacan los mejores disfraces, se decoran casas y calles para conmemorar la ocasión.

Además Halloween es un momento en que se organizan fiestas de disfraces y se tiene la costumbre de pedir dulces en los vecindarios con el clásico “truco o trato”.

Este 31 de octubre, día y noche en la cual se festeja Halloween se celebra mayormente en países anglosajones como Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Reino Unido.

No obstante, la tradición de celebrar Halloween cada 31 de octubre, se ha extendido a países como España o de Latinoamérica convirtiéndose así en una fiesta a nivel mundial.

La palabra Halloween deriva de la expresión “All Hallow’s Eve” que significa “Víspera de todos los Santos” y cuyo origen tiene raíces en fiestas cristianas y celtas:

Día de todos los Santos en noviembre

Samhain el 31 de octubre considerado como el Año Nuevo Celta

Además de festejar Halloween este 31 de octubre, también es el Día Mundial del Ahorro el cual fue propuesto por el Congreso del Ahorro en 1924.

Pues como se reveló con anterioridad, el Día Mundial del Ahorro trata de concientizar a la población sobre este hábito.

Y es que la importancia de ahorrar, como revelan quienes promocionan el Día Mundial del Ahorro, tiene como fin llevar una buena calidad de vida.

Además que el Día Mundial del Ahorro revela la importancia de no malgastar su dinero en cosas que no son necesarias, destinando una parte de los ingresos no al consumo sino a otros fines.

El Día Internacional del Arroz se festeja cada 31 de octubre

Finalmente, este 31 de octubre se celebra también el Día Internacional del Arroz, una fecha que tiene como propósito destacar los beneficios de este alimento.

Pues como es bien sabido, el arroz forma parte de la canasta básica alimenticia de muchos países y con el Día Internacional del Arroz se le rinde también tributo a los productores en todo el mundo.

Es por eso que en 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 31 de octubre se conmemoraba el Año del Arroz.

Y ahora, cada 31 de octubre se recuerda como el Día Internacional del Arroz, siendo este uno de los alimentos con myor producción en el mundo y uno de los más consumidos.