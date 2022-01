¿Qué predijo el ‘Brujo Mayor de Cholula’ para el 2022? Augura un año de ‘ traiciones ’ debido al inicio del año del tigre.

De acuerdo con el calendario chino, el próximo marzo de 2022 iniciará el año del tigre, y el ‘Brujo Mayor de Cholula’ destacó que será una época problemática .

El ‘Brujo Mayor de Cholula’ o el ‘Mil amores’ también predijo que habrá muchas traiciones en el ámbito político, familiar y amoroso .

Te compartimos todas las predicciones del ‘Brujo Mayor de Cholula’ para el 2022.

Comenzamos un nuevo ciclo con la llegada del 2022 y nunca está de más conocer las predicciones que marcarán el rumbo de este nuevo año.

Uno de los brujos más famosos en nuestro país, pero sobre todo en Puebla, es el ‘Brujo Mayor de Cholula’ o también conocido como el ‘Mil Amores’.

Para las cámaras del Canal 13 Puebla, el ‘brujo Mayor de Cholula’ compartió fuertes predicciones para el 2022.

Primero destacó que el 2022 será el año del tigre de acuerdo con el calendario chino, pero estas no sería muy buenas noticias.

El ‘Mil amores’ señaló que con la llegada del año del tigre pasaran cosas malas y las traiciones serán más comunes.

Por otro lado, el ‘Brujo Mayor de Cholula’ hizo un llamado a toda la población para que en 2022 cuiden más su dinero .

En cuanto al tema de Covid-19, el brujo pidió que continúen respetando las medidas sanitarias y no bajar la guardia.

Finalmente destacó que todos los bebés que nazcan en agosto, septiembre y octubre de 2022 serán ‘los más bendecidos’.

Diego Gaona, mejor conocido como el ‘Brujo Mayor de Cholula’ o el ‘Mil amores’ es un adivino originario de San Andrés, Cholula .

Con información de wikipuebla, Diego Gaona nació el 08 de septiembre de 1933 bajo el signo Virgo.

Desde pequeño, el ‘Mil amores’ se interesó en la astrología.

El ‘Brujo Mayor de Cholula’ trabajó como panadero y rentó sillas, mesas y lonas para fiestas. Sin embargo, su verdadera vocación sería la adivinación.

En Cholula, el ‘Mil Amores’ es toda una figura, de hecho, su casa es una de las construcciones más famosas y extravagantes del estado.

El apodo ‘Mil amores’ surge porque Diego Gaona se casó más de 18 veces , pero el brujo asegura que aún no encuentra el amor.

“Nunca me he enamorado de nadie, todavía espero a que me llegue mi Capricornio; yo no sé querer, nunca me he desvivido por alguien”

Brujo Mayor de Cholula